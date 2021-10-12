25 Yıl Evlilik Sahibi Ev Hanımlarına Emeklilik İmkanı Duyuruldu

SGK son dakika duyurdu: 25 Yıl Evlilik Sahibi Ev Hanımlarına Emeklilik İmkanı! Bir iş yerinde sigortalı şekilde çalışmasını gerçekleştiremeyen ev hanımları tarafından emeklilik durumları konusunda sürekli bir merak içerisindedir. Söz konusu durum hakkında araştırmalar yapmalarına ise devam etmektedir. Ev hanımları emekli olabilir mi?

Bir takım nedenlerden ya da kendi isteğinden dolayı sigortalı bir işte çalışamayan ev hanımları emeklilik hak sahibi olup olamayacakları konusunda bir merak içerisindedir. Konu hakkında ise oldukça dikkat çekici teklifler yer alıyor.

Ev Hanımları Nasıl Emekli Olur?

İş hayatında yer alamadıkları için prim gün ödemesi de bulunmayanlar ile yaş ve çalışma yıl sürelerini sağlamamış olanlar için emekli olamamaktadır. Şartları sağlayabilen her T.C. vatandaşı ise emekli olmaya hak kazanabilmektedir. Mevcut bir sigortalı işte çalışması bulunmadı için emekli olabilme şansı bulunmayan ev hanımlarına özel yeni bir düzenleme tekrar gündeme geldi.

Söz konusu kapsam ile beraber ev hanımları için emeklilik imkanı doğabilir. 50 yaşını doldurmuş ve 25 yıldır en az evliliği devam eden ev hanımları emeklilik hakkı kazanma şansını yakalayabiliyor. Yasa tasarıyla birlikte çalışması bulunmayan ev hanımlar borçlanma gerçekleştirip emekli olmaya hak kazanabilecektir. Doğum borçlanmasının dışında yurt dışında ikamet edilmiş sürelerin karşısında borçlanma yapabilecek.

Emekli olmayı düşünen ev hanımlarının primlerinin kendisi tarafından ödenmesi gerekmektedir. Mevcut ödemeler aksatılmadan SGK üzerinden gerçekleştirilecektir. Ödemeler tamamı ile yapılmasının ardından ev hanımı emeklilik olmaya hak kazanacaktır. Ancak söz konusu durumun değerlendirilmesi için ev hanımları tarafından bazı şartların yerine getirilmesi gerekiyor.

Emeklilik İçin Gerekli Olan Şartlar

SGK ile ev hanımlarının herhangi bir şekilde bağının bulunmaması, geçmiş dönemde SGK sisteminde bulunan ev hanımı başvuru tarihi ile SGK bağlantısının bulunmaması, 1995 yılı öncesinde ev hanımlarının evlilik yapması ve bu evlilik süresinin en az 25 yıldır devam etmesi, ev hanımlarının 50 yaşın üzerinde olması ve 18 yaşından büyük olması, malullük aylığı ve yaşlılık aylıklardan fayda sağlanmaması, gelir vergisi mükellefi olmaması, yasanın meclis tarafından onaylanması durumunda, şartları sağlayan ev hanımları emekli olma hakkı kazanacaktır. 1 Ekim’den itibaren Meclis çalışmaya başlamıştır.