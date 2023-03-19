24 saat sonra bitiyor! BİM markette o ürünler 8.50 TL 12.50 TL, 13.50 TL ve 29.50 TL'ye düştü!

Özellikle yapılacak olan indirimler sayesinde BİM’in duyurduğu ve bu kapsamda da kişileri sevindirecek olan haberlerin yayınlandığı belirtildi. Özellikle bu kapsamda araştırmalar yapan kişilerin araştırma sonucu olarak Etkili bir şekilde bu işlemlerden yararlanacağı ve daha sonrasında sorunların en kısa sürede çözümleneceği bildirildi.

Özenli bir şekilde gerçekleştirilen bu büyük indirimler kapsamında katalogların incelenerek işlemlerin tamamlanması ve bu kilo fiyatına düşen indirimlerin artırılması bekleniyor. Halkın destek almasına katkı sağlayan bir alışveriş merkezleri kapsamında en önemli sırada yer alıyor. Özellikle yapılacak işlemler kapsamında kişilerin bu işlemlerden şekilde faydalanması ve daha sonrasında da sorunların en hızlı şekilde çözümlenmesinin mümkün hale gelmesi belirlenerek işlemlerin hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi sağlandı.

İndirimli ürünler hangileridir sorusunu soran kişiler için bu indirimlerin neler olduğu paylaşılarak kişilerin bunlardan faydalanması da mümkün hale geldi. Özellikle yapılacak olan indirimli ürünler de kişilerin faydalanmasının mümkün hale gelmesi ve daha sonrasında da problemlerin çözüme ulaştırılması mümkün hale geldi. Özenli bir şekilde gerçekleştirilen işlemler sonrasında herhangi bir sorun yaşanmadan planlamaların bu şekilde ilerlemesi ve daha sonrasında da sorunların çözülerek işlemlerin bu şekilde ilerlemesi sağlanmaktadır. Planlanan indirim fiyatları üzerinden ilerlemeler sağlanarak özellikle alımların gerçekleştirildiği belirtildi. İndirimler halkın sevinmesine yol açtı.

BİM Market İndirimli Ürünler

Pek food lahmacun 39.50 TL

Destekli seamless spor sütyeni 87.50 TL

Yüksek bel toparlayıcı seamless spor tayt 87.50 TL

Pırlanta sütyen slip takım 119 TL

Casilli geniş fileli sporcu büstiyer 59.50 TL

Casilliyan dantelli toparlayıcı külot 29.50 TL

Casilli geniş fileli sporcu boxer 39.50 TL

Patik kadın çorap 11.50 TL

Soket kadın çorap 19.50 TL

Miss bulaşık deterjanı 39.75 TL

Hyper hypo ultra çamaşır suyu 14.75 TL

Fairy losyon sıvı bulaşık deterjanı 39.50 TL

Banyo kesesi 29.50 TL

Yüz kesesi 19.75 TL

Vazelin 22.50 TL

Dost 1,5 L ayran 22.50 TL

Dost 5 kg yarım yağlı yoğurt 97.50 TL

Dost çiftlik kaşkaval peyniri 65 TL

Cumhuriyet pastırma 38.50 TL

Beşler dana sucuk 59.50 TL

Erpiliç piliç kokteyl sosis 39.50 TL

Maret dana kavurma 35.50 TL

Danet dana dilimli salam 28.50 TL

Namet soslu dana döner 57.50 TL

Banvit nugget 39.50 TL

Danet dana füme kaburga 29.50 TL

Sek milkshake çeşitleri 13.50 TL

Dost bademli içecek 12.50 TL

Dost bitkisel krema 8.50 TL

Mezzet revani çeşitleri 25 TL

Fitomer bitki çayı çeşitleri 26.50 TL

Fitomer Hindistan cevizi yağı 47.50 TL

Sahan içli köfte 59.50 TL

Erpiliç dondurulmuş piliç kalçalı but 32.90 TL

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