İş Bankası ve Garanti Bankası 10.000 TL kredi kampanyası başladı, Bankalar kredi onayı alamayanlara öncelik verecek

İş Bankası ve Garanti Bankası 10.000 TL kredi kampanyası başladı. İş Bankası ve Garanti Bankası üzerinden 10 bin TL ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilirsiniz. Kredi başvurusu yapacak olan müşterilere uygun faiz oranları ile birlikte 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi verilmektedir. Sizlere yazımızda 10.000 TL kredi başvurusu bu iki banka üzerinden nasıl yapabilirsiniz, bunun bilgilerini ve başvuru şartlarını vereceğiz.

10.000 TL ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen müşteriler banka şartlarına uygun olmaları durumunda, kredi başvurusunu hızlı bir şekilde yapabilirler. Kredi başvurusu yaptığınızda banka sizleri değerlendirmeye sokar ve bu değerlendirme sonucunda 10.000 TL Onayınızı verir. Kredi başvurusu yapan kişiler 10.000 TL krediyi 5 dakika içerisinde alıp almadıklarını öğrenebileceklerdir. Garanti Bankası ve İş Bankası da yaptığı bu yeni kampanya ile birlikte kimlikle müşterilerine 10.000 TL kredi veriyor. Üstelik bu bankada hesabı olan müşteriler 10.000 TL kredi kullanmak için banka şubelerine gitmeden de işlem yapabilirler.

Garanti Bankası ve İş Bankası 10.000 TL kredi başvurusu nasıl yapılır?

Kredi başvurusu yapacağınız zaman ilk olarak banka şartlarına uygun müşteri olup olmadığınızı sorgulamanız gerekiyor. Bunun için kredi notunu sorgulamalısınız. Kredi notu 1100 ve üzerinde olan müşteriler, İş Bankası ve Garanti Bankası üzerinden kredi kullanacaklardır. Eğer kredinizi Online olarak kullanmak istiyorsanız, bankanın daha yüksek kredi notu istediğini bilmeniz gerekiyor. Başvuru yapacak olan müşteriler 10.000 TL kredi için kendi kredi notuna göre de faiz oranından yararlanırlar. Bu durumda kredi notunun önemli olduğunu tekrar altını çizmek istiyoruz. Banka siciliniz de önemlidir. Diğer bankalarda ödemeleriniz varsa ve bu bankalarda 1 gecikme durumu varsa bu gecikmeleri ödedikten sonra kredi başvurunuzu yapmanız gerekmektedir.

İş Bankası 10.000 TL kredi başvurusu

Şartlara uygun olduğunuzu düşünüyorsanız, İş Bankası üzerinden 10 bin TL kredi başvurusunu hemen anında yapabilirsiniz. Bunun için ilk olarak bankanın resmi internet sitesini sizlere öneriyoruz. Banka resmi internet sitesindeki İş Bankası başvuru formunu doldurarak, 10.000 TL onayı alabilir ve bu şekilde kredinizi banka şubesinden kullanabilirsiniz. Ayrıca banka şubeleri banka ATM'leri ve müşteri hizmetleri numaralarını kullanarak da kredi başvurusu yapmanız mümkündür. Bankanın müşterisi olan kişiler İşCep uygulaması üzerinden 36 ay vadeye kadar bu kredileri şubeye gitmeden de kullanabilir.

Garanti Bankası kredi başvurusu

Garanti Bankası üzerinden de 10 bin TL kredi başvurusu yaptığınızda banka hemen sizlere uygun olarak kredi imkanı sunar. Banka şubesinden bankanın resmi internet sitesinden ve bankanın mobil uygulaması üzerinden 10 bin TL için kredi başvurusu yapabilir ve onaylanan kredi'nizi hemen görebilirsiniz. Banka şubesine giderken sadece kimliğinizle gitmeniz yeterli. 3 aylık sigortanızın olması ve kredi notunuz 1100 olması durumunda Garanti Bankası üzerinden 10 bin TL ve 36 ay vadeli kredi kullanabilmeniz mümkündür. Aldığınız krediler de 3 ay erteleme yapabilirsiniz.