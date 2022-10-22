Emekliye yeni haber! Cumhurbaşkanı onaylı emekli ödemeleri 4 gün daha uzatıldı...

Emekli maaşı alan vatandaşlar için devlet destekli olarak verilecek ve Cumhurbaşkanı tarafından imzalanan yeni kredi kampanyası Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden yapılacağı bugün itibariyle duyuruldu. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlar 100.000 TL 24 ay vadeli ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak ilk taksit ödemelerinde 90 gün ertelemeli olarak en düşük faiz oranlarından devlet destekli olarak yararlanabilecek ve başvuru yapmaları durumunda herhangi bir sorunu yoksa kredi onayı alabilecek.

Emekli vatandaşlar için başlatılan bu kampanyalarda nakit kredi kullanacak olan vatandaşlara belirtilen şartlara uygun olmaları durumunda 100.000 TL ihtiyaç kredisi hemen aynı gün içinde verilmektedir. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden almış olduğunuz emekli maaşı üzerinden daha önce ihtiyaç kredisi kullandıysanız ve düzenli ödemeler yaptıysanız tekrardan 100.000 TL kredi başvurusunda bulunabilecek ve kullanmış olduğunuz daha önceki krediyi kapatarak üzerinden nakit kredi veya borç kapatma kredisi alabileceksiniz.

Sadece emekli olan vatandaşların kampanyaya katılabileceği gibi emekli maaşını bu bankadan almayan vatandaşların maaş taşıma işlemlerini yaparak Kredi başvurularında bulunabileceğini de söylemek istiyoruz. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm vatandaşlar için başlatmış olduğu Bu kampanyada nakit kredi kullanacak olan vatandaşlar için 90 gün ertelemeli olan Kredi kampanyasına katılabilmeleri için internet üzerinden de başvuru almaya başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onayı verilen ve nakit ihtiyacı olan emekliler için 100.000 TL'ye kadar limit açan kamu bankaları internet sitesi üzerindeki ihtiyaç kredisi başvuru formunu dolduran tüm vatandaşlar için hemen sonuç vereceğini ve düşük faiz oranları ile birlikte emekli kredisi kullanacağını açıkladı.