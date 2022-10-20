Birce Akalay'ın Kuş Uçuşu Dizisinden İkinci Güzel Haber Geldi

İkinci sürpriz haber ile gündemde yer alan Kuş Uçuşu dizisi Birce Akalay'ın hayranlarını çok mutlu etti. Ünlü oyuncu Mezarlık ve Kuş Uçuşu isimli iki Netflix projesi ile Haziran ayında gündemin üst sıralarında yer almış ve bu gelişme ile adından söz ettirmişti. Her iki dizisiyle de beğeni toplayan başarılı oyuncu bu gelişme ile adından söz ettirmiş ve dikkatleri üzerine çekmişti. Seyirci grubu dizinin devamının çekilmesi adına sosyal medyadan binlerce paylaşımlarda bulunmuş ve çeşitli yorumlar gerçekleştirmişti.

Miray Daner ile İbrahim Çelikkol'un başrolde yer aldığı Kuş Uçuşu isimli proje için 2. sezon onayının verildiği öğrenilmiş ve yaşanacak olan gelişmeler merak edilmişti. Başarılı oyuncu Birce Akalay ile arkadaşlarının kısa zaman içerisinde sete çıkarak çekimlere başlayacağı tahmin ediliyor. Fakat söz konusu dizi projesi hakkında yeni bir gelişme daha yaşandı ve projenin 2. sezonu hakkında detaylara ulaşıldı. Seyirci grubu dizinin 2. sezon sürprizini mutlulukla karşılaşmış ve dileklerinin kabul olması sebebiyle çok sevinmişti. Diğer taraftan Kuş Uçuşu dizisi ile ilgili 2. sürpriz de açıklandı ve yaşanacak olan gelişmeler merak konusu oldu. Birce Akalay’ın Kuş uçuşu dizisinin 3. sezonunu da çekileceği ortaya çıktı ve konu magazin gündeminin üst sıralarında yer aldı. Kuş Uçuşu dizisi Netflix'te büyük izlenme sayıları elde etti ve bu sebeple projenin toplamda 3 sezon olması yönünde bir karar alındı. Ekibin kasım ayı içerisinde sete çıkması bekleniyor.

İlk sezonda Kuş Uçuşu dizisi oyuncu kadrosuna yeni isimleri katarak önümüzdeki aylarda ikinci ve üçüncü sezon çekimlerini tamamlamaya çalışıyordu. Kuş uçuşu dizisi Ay Yapım imzası taşıyarak izleyici karşısına çıkıyordu. Projenin senaryosu ise Meriç Acemi tarafından kaleme alınıyor ve Koray Kerimoğlu tarafından yönetiliyordu. 3. sezon müjdesi ile gündemde yaralanan dizi projesi seyirci grubunu çok mutlu etti.

Son dönemde başarılı oyuncu Birce Akalay kendisine gelen pek çok teklifi kabul etmemiş ve farklı bir yol çizmişti. Birce Akalay yakın arkadaşı olan Oktay Kaynarca'nın hem yapımcısı olduğu hem de başrolde yer aldığı Ben Bu Cihana Sığmazam isimli diziden gelen teklifi de reddetmiş ve bu haber ile gündemde yer almıştı. Ünlü oyuncunun Oktay Kaynarca'dan gelen teklifi kabul etmeme sebebiyse dijital dizilerin yeni sezonlarının çekilme ihtimali olarak konuşulmuştu.

Güzel oyuncunun bir televizyon dizisine başlamış olması durumunda Birce Akalay çok yoğun bir süreç yaşayabilir ve dijital diziler ile ilgili sorun oluşabilirdi. Bu defa dijital dizileri öncelik olarak gören Birce Akalay televizyon projelerini bekletti ve bunun ne kadar akıllıca bir karar olduğunu son gelişme ile gözler önüne serdi. Ünlü oyuncu Birce Akalay'ın Mezarlık ve Kuş Uçuşu dizilerinde dünya çapında büyük başarı kazandığı biliniyor ve oyuncu performansı ile beğeni topluyor.