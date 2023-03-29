2023 Nisan PTT personel memur ilanı! PTT resmi duyuru şartları açıklandı! Herkes bunu bekliyordu

İşsiz gençlerin dikkatleri, kamu kurumları tarafından duyurulan yeni ilanlarda! Posta ve Telgraf Teşkilatı, son zamanlarda en fazla memur alımı yapan kurumlar arasında yer alıyor. Memur olmak isteyenler için PTT güzel bir iş kapısı olarak görülmekte. PTT’nin 2023 yılında yeni memur alımı yapıp yapmayacağı ise merak konusu. PTT memur alımı yapacak mı? Şartları nelerdir? Ne zaman yapacak? Sorularının ve benzer soruların cevabı haberin devamında…

PTT Memur Alımları Ne Zaman?

Posta ve Telgraf Teşkilatı, memur alımını tarihlerini net olarak açıklamadı. Memur alımı kesinleşince başvuru için bir tarih verilir. Gerekli şartları taşıyan adayların PTT tarafından yapılan sınava ya da mülakata katılması gerekir. Sınav veya mülakatta başarılı olan adaylar memur veya personel olarak kadroya alınır. Memur ve personel alımına dair tarih ve diğer açıklamalar için PTT’nin resmi sitesi takip edilmelidir. PTT, memur ve personel alımıyla ilgili sitesinde gerekli açıklamaları yapmaktadır. Siteyi takip edenler tarihleri kaçırmadan başvurularını yapabilir. Başvurular PTT’nin resmi sitesi üzerinden yapılmaktadır.

PTT Personel Memur İlanı Başvuru Şartları

İlk olarak PTT personel memur ilanına başvurmak için belirli şartları taşıyor olmanız gerekiyor. Bu şartlar şöyle:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

En az lise mezunu olmak

18 yaşını tamamlamış olmak

Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bir sağlık sorunu olmamak

Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suç işlememiş olmak

Hükümlülük durumu bulunmamak

PTT Personel Memur İlanı Başvuru Süreci

Eğer yukarıdaki şartları sağlıyorsanız, PTT personel memur ilanına başvuru yapabilirsiniz. Başvurular PTT'nin resmi internet sitesi üzerinden alınmaktadır. Başvuru yapmak için öncelikle ilanın yayınlandığı tarih aralığında başvuru yapmanız gerekiyor. Başvuru yapmak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

PTT'nin resmi internet sitesine giriş yapın. Ana sayfada yer alan "İş Başvurusu" sekmesine tıklayın. Açılan sayfada yer alan "Personel Alım İlanları" sekmesine tıklayın. Açılan sayfada "2023 Nisan PTT Personel Memur İlanı" başlığına tıklayın. İlanda yer alan başvuru şartlarını okuyun. Başvuru formunu doldurun. Formda yer alan belgeleri eksiksiz olarak yükleyin. Başvurunuzu tamamlayın.

haber24.com özel haber