A101'de lokum gibi kampanya bugün start aldı! Tanesi 10 lira! Şimdiden sıraya girildi! Kapış kapış gider

Tanesi 10 lira! Şimdiden sıraya girildi! Kapış kakapış gider... A101'de lokum gibi kampanya bugün start aldı! Yeni haftanın gelişiyle marketlerden peş peşe indirim haberleri gelmeye başladı. İndirim furyasına katılan marketlerden bir tanesi de uygun fiyatlarıyla göz önüne çıkan A101 oldu. Marketin aktüel ürünleri listesini paylaşmasıyla indirimin boyutu da öğrenildi. Her hafta birbirinden farklı ürünlerde indirime giden A101’in bu haftaki ürünleri merakla araştırılıyor.

İndirim Birçok Üründe

Önümüzdeki hafta geçerli olacak şekilde hem gıda hem de elektronik cihazlarda kampanya yapılması planlanıyor. Birçok ihtiyaç malzemesinde yapılacak bu indirimler vatandaşların A101’e akın akın gitmesine neden olacak. Özellikle sıvı yağ ve tuvalet kağıdında yaşanan indirimler vatandaşları tatmin edecek. Güncel fiyat listesine haberimizin detaylarında yer verdik. İşte indirimin listesi!

A101 Lokum gibi Kampanya

İşte perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere kampanya kapsamında satılacak indirimli ürünler…

· 26 Jant Çift Amortisörlü Bisiklet 3000 TL

· Oyuncak Mini İş Araçları, Sürmeli Yarış Arabaları 19,45-22,95 TL

· Karartma Fon Perdesi farklı renk seçenekleriyle 109 TL

· Pamuklu Paspas 39,95 TL

· Pamuklu Klozet Takımı 2 Parça 50x60 cm 60x100 cm 139 TL

· Çift Kişilik Lastikli Çarşaf 160x200x25 cm 0 pamuk 99,95 TL

· Tek Kişilik Lastikli Çarşaf 100x200x25 cm 0 pamuk 79,95 TL

· Pamuklu Dokuma Kilim 80x150 cm 89 TL

· 2’li Yastık Kılıfı 39,95 TL

· Selpak 8’li Havlu Kağıt 54 TL

· Elseve 400ml Şampuan 29 TL

· Köy Sofrası 5000g Pilavlık Pirinç 75 TL

· Eker Ayran 1500ml 26 TL

· GreenLife Baharat 4,95 TL

· Nutbari 0 Fıstık Ezmesi 1000g 69 TL

· Haşiroğlu Tarhana Cipsi 350g 39 TL

· İkbal Tel Kadayıf Kaplamalı Fındıklı Lokum 250g 29 TL

· Keskinoğlu Dondurulmuş Tavuk Tenders 700g 49 TL

· Ahmet İpek 2’li Kampanyalı Paket (Dana sucuk, dana kavurma) 71,90 TL

A101'de yapılan indirimler düzenli olarak takip edilmeli. Bu indirimlerin takip edilemsi ile birlikte çok karlı alışveriş yapabilirsiniz. Düzenli olarak A101’den alışveriş yapanlar her hafta yapılacak olan indirimleri ve indirimli ürünleri takip ederler. Bu indirimli ürünler arasından ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz.

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