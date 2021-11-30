2021 FIFA Arap Kupası Başlıyor

Arap Dünyasının en iyi 16 takımı, 32 maçta bölgenin en çok rağbet gören kupası için yarışacak. Bu interaktif deneyimde Al Jazeera, 1957'den 2021'e kadar Arap ülkeleri arasında oynanan yaklaşık 2.000 uluslararası futbol maçını görselleştiriyor. Tuttuğunuz takımın on yıllar boyunca nasıl performans gösterdiğini görün ve 500'den fazla oyuncunun önemli istatistiklerini keşfedin.

FIFA Arap Kupası'na yirmi üç ülke katılabilir: Cezayir, Bahreyn, Komorlar, Cibuti, Mısır, Irak, Ürdün, Kuveyt, Lübnan, Libya, Moritanya, Fas, Umman, Filistin, Katar, Suudi Arabistan, Somali, Güney Sudan, Sudan , Suriye, Tunus, BAE ve Yemen.

1957'den beri dokuz turnuvada ve yüzlerce hazırlık maçında birbirleriyle oynadılar. En az 1.992 maç oynandı ve 4.817 gol atıldı, maç başına ortalama 2.4 gol. FIFA dünya sıralamasına göre, ilk beş Arap takımı: Tunus (27.), Fas (29.), Cezayir (30.), Mısır (44.) ve Katar (46.).

Futbol web sitesi Transfermarkt'a göre en değerli Arap milli takımları Fas (239 milyon dolar), Cezayir (195 milyon dolar) ve Tunus (36 milyon dolar).

Ticari değere göre en değerli oyuncu, İngiltere'de Liverpool FC için oynayan 29 yaşındaki sağ kanat Mısırlı Mohamed Salah. Piyasa değeri 113 milyon dolar civarında. Faslı Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain) ve Cezayirli Riyad Mahrez (Manchester City) sırasıyla 79 milyon dolar ve 47 milyon dolar değerinde. Ortalama oyuncu yaşı 27'dir. Ürdünlü Moataz Yaseen 39 yaşındaki en yaşlı oyuncu ve Faslı Sami Tlemcani 17 yaşındaki en genç oyuncu.

Katar 2022 için geri sayım

FIFA Dünya Kupası ilk kez Orta Doğu'da düzenlenecek. Hak kazanan 32 ülke, 1 Nisan 2022'deki ana kura çekiminin ardından sekiz gruba yerleştirilecek. 28 günlük turnuva 21 Kasım 2022'de başlayacak ve finali 18 Aralık'ta yapılacak.