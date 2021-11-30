Tanzanya Su Kıtlığından Etkilendi

56 yaşındaki Fridoline Mtunguja, Dar-es-Salaam'a su dağıttığı 19 yıl boyunca hiç bu ay olduğu kadar meşgul olmamıştı. Mtunguja, "Sabahtan akşama kadar çalışıyorum" dedi. "Uzun zamandır böyle bir sorun görmedim ve ne kadar devam edeceğini bilmiyoruz."

Kasım ayının başında Dar-es-Salaam'daki yetkililer su kıtlığı ilan etti ve Tanzanya'nın altı milyondan fazla kişiye ev sahipliği yapan en büyük şehrinde karne dağıtımına başladı.

Ekim ortası kısa süreli yağışların başlangıcını temsil ederken, ülke bunun yerine iklim değişikliğiyle bağlantılı olarak rekor düzeyde yüksek sıcaklıklar ve az yağış gördü. Dar-es-Salaam'da sıcaklıklar, Kasım ayındaki ortalama sıcaklığa göre 2,2C (4F) artışla 33.8 santigrat dereceye (92.84 Fahrenheit derece) ulaştı.

Sonuç olarak, şehrin ana su kaynağı olan Ruvu Nehri, tehlikeli derecede düşük seviyelere ulaştı ve Dar-es-Salaam'ı yaklaşık 100 milyon litre (26.5 milyon galon) su açığıyla bıraktı.

Dar-es-Salaam Su ve Kanalizasyon İdaresi (DAWASA) başlangıçta karnenin bir gün süreceğini tahmin ederken, bir ay sonra şehrin birçok yerinde hala düzenli su kaynağı yok. Tanzanya'daki Hukuk ve İnsan Hakları Merkezi (LHRC), hükümeti krize çözüm bulmak için acil çaba göstermeye çağırdı.

Ancak uzmanlar, iklim değişikliğinin kıtlığın arkasındaki nedenin yalnızca bir parçası olduğunu söylüyor. Ruvu Nehri boyunca yasal ve yasadışı ticari faaliyetler, su seviyelerinin düşmesine önemli ölçüde katkıda bulunmuştur. Eylül ayının başlarında, Wami/Ruvu Havzası yetkilisi su bazlı ticari faaliyetleri kısıtladı.

Wami / Ruvu Havzası Su Kurulu'nun (WRBWB) direktör vekili Elibariki Mmasi Al Jazeera'ya verdiği demeçte, "Su seviyeleri talebi karşılayamadığı için bir kriz hissediyoruz" dedi. "Son zamanlarda para cezası verdik ve izinsiz su çektikleri için birçok kişiyi tutukladık."

Acil bir adım olarak, başkan su kaynakları çevresinde sıkı güvenlik talimatı verdi. Bu seviyeler yükselirken, açığı kapatmaya yetmedi.

Tanzanya Su ve Sanitasyon Ağı başkanı Herbert Kashililah, “DAWASA en yüksek su kaybı oranlarından birine sahip” dedi. "Suyun neredeyse yarısı hatalı ekipman nedeniyle değil, aynı zamanda yasadışı bağlantılardan da kayboluyor."

İklim değişikliği, aşırı su tüketimi ve su kaybının birleşiminden oluşan krizin etkisi şiddetli oldu. Doktorlara göre, ulusal hastanede hastalar diyaliz tedavisi alamıyor.

“Diyaliz çok su gerektirir. Dar-es-Salaam merkezli bir tıp uzmanı olan Dr Engina Makwabe, bir hasta 120 litreyi dört saatte tüketebilir” dedi. “100'den fazla hasta transfer edilmek zorunda kaldı. Su sıkıntısı hijyen standartlarını korumayı zorlaştırdı. Tuvaletler sifonu çekilemiyor, el yıkama yapılamadı. Enfeksiyon oranı artmış olabilir."

Dar-es-Salaam'ın karşısında, şehir sakinleri artık yerel bir sondaj ve kuyu ağına güveniyor. Yakınlarda su kaynağı olmayanlar için özel satıcılardan satın almaktan başka seçenekleri kalmadı. Talebin yüksek ve arzın düşük olmasıyla fiyatlar yükseldi. Satıcılar suyu iki katından fazla fiyata satıyorlar. En büyük otellerden bazıları da etkileri hissederek konuklarını suyun gece yarısından önce bitebileceği konusunda uyarıyor. Satılan suyun güvenliği konusunda da endişeler var.