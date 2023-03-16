Emekli olanlar dikkat: Banka 100.000 TL ödeme verecek

100.000 TL'ye kadar emekli ödemesi almak isteyen tüm vatandaşlara emekli maaş hesapları üzerinden başvurularını gerçekleştirmeleri halinde uygun faizlerle kredi ödemeleri verileceği bir kampanya açıklandı. nakit ihtiyacınızın olması durumunda başvurunuzu gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi alabileceğiniz ve bu kredileri kendi hesaplarınızı hızlı bir şekilde yatırabileceğiniz bu kampanyalara katılarak 100.000 TL ihtiyaç kredisi başvurusu banka şubeleri üzerinden ve banka internet sitesi üzerinden kolay bir şekilde yapılabilmektedir.

100.000 TL 24 ay vadeli ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak başvurularını gerçekleştirecek olan tüm vatandaşlara 3 ay ertelemeli olarak verilecek bu krediler Ziraat Bankası başta olmak üzere diğer kamu bankaları olan Vakıfbank ve Halkbank üzerinden vatandaşlara hızlı bir şekilde verilmektedir. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden almış olduğunuz emekli maaşı hesabı ile birlikte sizlerde 24 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanabilecek ve bu bankalardan almış olduğunuz kredilerde sizlere düşük faiz oranları ile birlikte işlem yapılarak hemen kredi ödemesi gerçekleştirilecektir.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden emekli kampanyasına katılmak için başvurularını gerçekleştirmek isteyen tüm vatandaşlara hemen aynı gün içinde ödemeler verileceği ve kredi ödemeleri hesapları yatırılarak yine aynı gün içinde kullandırılacağı açıklandı. nakit kredi kullanmak isteyen vatandaşlara 5 dakikada sonuç verecek olan bu bankalar emekli maaşını kendi bankalarından almaları durumunda işlemlerini gerçekleştiriyor ve kredi ödemelerini hızlı bir şekilde hesaplarına yatırarak kullanmalarına da olanak sağlıyor.