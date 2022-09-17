20-30 Yaş Arası Olanlara Nakit Ödeme! PTT Yapacak...

20 ve 30 yaş arasında olan vatandaşlar için yapılacak olan yeni ödemelerde, PTT üzerinden yapılan nakit başvurularında şartları uygun olan kişilere 40000 TL'ye kadar ödeme verileceği açıklandı. Ptt şubeleri üzerinden ve PTT'nin yapmış olduğu kredi kampanyası olan SMS ile kredi servisi üzerinden başvurularını gerçekleştirerek, işlem yapacak olan kişilere PTT, ihtiyaç kredisi adı altında verilecek olan bu kredilerden, nakit kredi kullanacak olan kişiler, 40000 TL ödeme alabilecek. Banka kredi politikalarına uygun olan vatandaşlar, 20 ve 30 yaş arasında olması durumunda gelir belgesiz olarak 36 ay vadeli kredi kullanabilmektedirler.

Ptt başvurusu nasıl yapılır?

Ptt üzerinden başvuru yaparak nakit kullanmak isteyen vatandaşlar için hızlı bir şekilde işlem yapılacağı resmi internet siteleri üzerinden duyuruldu. Ptt üzerinden ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar, nakit kredi kullanmak istiyorlarsa, şubelere gitmeden hemen işlemlerini yapabilecekleri bu kampanyalardan faydalanabilirler. 40000 TL İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlara banka, 3 ay ertelemeli 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi imkanı sağlıyor.

Sms ile başvuru yapmak istiyorsanız başvurunuzu gerçekleştirmeden önce işlemlerinizi yapabileceğiniz kredi kampanyasına kendi cep telefonu numaranız üzerinden katılarak, hemen işlem yapabilirsiniz. Sms ile başvuru yaptıktan sonra kredi onay alan kişilerde en yakın PTT şubesine giderek bireysel müşteri temsilcisi üzerinden kredi kampanyasına katılmak istediğini ve SMS ile kredi onayı olduğunu söylerse hemen onaylanan kredi hesaba yatırılmaktadır.

Cep telefonunuz üzerinden PTT, yazın boşluk bırakın, TC kimlik numaranızı yazın bu mesajı: 30 50 numarasına göndermeniz durumunda acil kredi kampanyasına katılmış olursunuz. Yapılan başvurular sonrasında kredi onayı alacak olan vatandaşlarım, hemen değerlendirme sonucu verilerek, Aktif Bank üzerinden verilecek olan kredi kampanyasına katılmanıza olanak sağlanacaktır.