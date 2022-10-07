20, 30 ve 40 bin TL emekliye verilecek, Ekim sonuna kadar uzatıldı

Emekli maaş alan vatandaşlar için yeni bir kredi kampanyası başladığı açıklandı. 20000 TL ile 40000 TL arasında emekli olan vatandaşlar için verilecek olan bu kredi kampanyalarında, başvurularını gerçekleştirerek nakit kullanmak isteyen tüm vatandaşların belirtilen şartlara uygun olmaları durumunda işlemler hızlı bir şekilde yapılabilecek. 20000 TL ile 40000 TL arasında emekli olan kişiler için başvurularını gerçekleştirecek olan kişilere belirli şartlar dahilinde krediler, hemen kullandırılmaktadır.

Nakit ihtiyacınızın olması durumunda başvurunuzu gerçekleştirerek hızlı bir şekilde işlemlerinizi yapabileceğiniz bu kredi kampanyalarından faydalanacak olan vatandaşlara emekli maaş hesapları üzerinden istedikleri zaman kredi onayı verilmektedir. Acil ihtiyacınızın olması durumunda başvurunuzu gerçekleştirerek, onay alabileceğiniz bu kredi kampanyalarından faydalanmak isteyen tüm vatandaşlara, Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank , internet bankacılığı uygulamaları üzerinden de hızlı birşekilde kredi imkanı sağlayacağını açıkladı. Z iraat Bankası Vakıfbank Halkbank, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirerek, kredi almak isteyen tüm vatandaşlar için belirtilen şartlar dahilinde aynı gün içinde kredi ödemeleri yapacağını duyurdu.