20-23 Ekim Arasında TC Kimlik Numarası Son Hanesi 0-2-4-6-8 Olan Kişilere 50.000 TL Ödeme Verilecektir! 3 Gün Sürecek

Tc kimlik numaramız üzerinden sizler de 50000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunup ödeme almak istiyorsanız, 3 ay ertelemeli 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak için başvurularınızı Yapı Kredi Bankası üzerinden hemen aynı gün içinde onay alıncak şekilde yapabilirsiniz. Başvuru gerçekleştirecek olan vatandaşların TC kimlik numaraları üzerinden yapılacak olan sorgulamalar sonrasında 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, 3 ay ertelemeli olarak işler yapacaklardır.

50000 TL ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız başvurunuzu gerçekleştirmek için en yakın banka şubesine gidebileceğiniz gibi, ayrıca cep telefonunuz üzerinden SMS atarak, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmanız mümkün olmaktadır. Tc Kimlik numaranız üzerinden yapılacak olan kredi ödemelerinde 3 ay ertelemeli 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi alacak olan kişilere belirli şartlar dahilinde dilediğiniz zaman onay alabileceğiniz kampanyalar başlatıldı. Tc Kimlik numaranız üzerinden yapacağınız ihtiyaç kredisi başvurularında, şartlar dahilinde hızlı bir şekilde işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz bu kampanyalardan yararlanmak için en yakın banka şubesine giderek kredi işleminizi hızlı bir şekilde yapabilirsiniz.

Tc Kimlik numaranız üzerinden SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, Bireysel tc kimlik, aylık gelir ve doğum tarihinizi yazarak bu mesajı: 44 11 numarasına mesaj olarak göndermeniz durumunda, Yapı Kredi Bankası üzerinden bireysel ihtiyaç kredisi başvurusunu, cep telefonunuz üzerinden kısa mesaj atarak yapacaksınız. Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız şartlar dahilinde ihtiyaç kredinizi 5 dakika içerisinde alabilecek, buna inanan bu kredileri de hesaplarınızı yatırarak hemen öğrenebileceksiniz.

Cep telefonunuz üzerinden SMS atarak, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunan vatandaşlara aynı zamanda kredi işlemlerini yapmak istiyorlarsa internet bankacılığı uygulamaları üzerinden de 7 gün 24 saat ihtiyaç kredisi kullanabilmektedirler.