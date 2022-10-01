2 Ekim 2022 Günlük Burç Yorumları! Tüm Burçlar

Koç burcu 2 Ekim 2022 tarihinde iş hayatları ve kariyer yaşamları ile öne çıkarak isimlerinden söz ettirecek. Burç sahipleri kariyer yaşamlarındaki kişiler ile yeni günde anlaşmazlık yaşayabilir ve bu sebeple canları sıkılabilir. Onlar için pazar gününde tavsiye edilen durum herkese karşı iyi niyetli yaklaşmamaları olacaktır.

Boğa burcu 2 Ekim 2022 tarihinde hukuk, yurt dışı, seyahat ve eğitim konuları ile ilgilenerek bu konular üzerine düşebilir. Bunun yanı sıra burç sahipleri kendilerini duygusal olarak da iyi bir şekilde ifade edecektir. Yine Boğa burçlarının pazar gününde sağlık problemlerine dikkat etmeleri tavsiye edilir.

Ikizler burcu 2 Ekim 2022 tarihinde finans, maddi kaynaklar ve para konuları ile öne çıkarak önemli gelişmeler yaşayacaktır. Aynı zamanda spiritüel konular ile de ilgilenmeleri mümkün olan burç sahipleri yeni günde içe kapanabilir.

Yengeç burcu 2 Ekim 2022 tarihinde yakın arkadaşları, ortakları ya da partnerleri ile ilgilenebilir fakat duygularını ifade etme konusunda zorluklar yaşayabilir. Bunun yanı sıra ortakları hakkında problemler gerçekleşebilir ve onlar için tavsiye edilen durum bu konuları abartmamaları olacaktır.

Aslan burcu 2 Ekim 2022 tarihinde yanlarında çalışanlar ve günlük işler ile ilgilenebilir ve bu konular üzerine düşebilir. Deri rahatsızlıkları, diş, kemik ve eklem rahatsızlıkları da yaşamaları mümkün olan Aslan burçları hukuk, seyahat, eğitim ve yurt dışı konuları ile pazar gününde ilgilenecektir.

Başak burcu 2 Ekim 2022 tarihinde tatil, çocuk, hobi ve aşk konuları ile ilgilenerek duygusal olarak kendilerini iyi hissedecektir. Diğer taraftan bu konular sebebiyle pazar gününde çok para harcamaları da mümkün olan başak burçları bu duruma dikkat etmelidir.

Terazi burcu 2 Ekim 2022 tarihinde ev ve aile gibi konular ile İlgilenebilir fakat duygusal olarak kendilerine kötü hissedebilir. Duygusal ilişkiler ile ilgili durumları çok abartılabilecek olan burç sahipleri fiziksel değişim yapmak isteyecektir.

Akrep burcu 2 Ekim 2022 tarihinde yakın çevre, kardeşler gibi durumlar ile ilgili güzel gelişmeler yaşayabilir. Eğitim konusunda yeni kararlar alabilecek olan burç sahipleri kısa seyahatler de yapabilecektir. Fakat şeker rahatsızlıkları ya da karaciğer hastalıkları da yeni dönemde ortaya çıkabilir.

Yay burcu 2 Ekim 2022 tarihinde para ve maddi kaynaklar konuları ile ilgilenerek fazla harcamalar yapabilir Diğer taraftan güzel zaman geçirmeleri de mümkün olan burç sahipleri pazar gününde sosyalleşecektir.

Oğlak burcu 2 Ekim 2022 tarihinde duygusal olarak kendisini iyi hissedecek ve kendilerini önceki günlere göre daha iyi ifade edecektir.

Kova burcu 2 Ekim 2022 tarihinde yalnız kalmak isteyebilir ve içe kapanabilir. Burç sahipleri yeni günde bilinçaltında bulunan korkularının açığa çıktığını hissedecektir.

Balık burcu 2 Ekim 2022 tarihinde arkadaşlarıyla güzel zaman geçirebilir ve duygusal anlamda dengeyi korumayı başarabilir onun yanı sıra burç sahipleri duygusal ilişkilerde de tutkulu ve derin davranışlar sergileyecektir.