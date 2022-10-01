Ben Bu Cihana Sığmazam Dizisi Kadın Oyuncuları Çok Başarılı!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz isimli televizyon dizisi projesinin ani bir şekilde yayından kaldırılması Oktay Kaynarca hayranlarını üzüntüye boğmuştu. Toplamda 6 sezon boyunca izleyici karşısına çıkan dizi yayından kaldırılmış ve seyirci grubu geçtiğimiz sene Eylül ayında büyük görüş şaşkınlık ve hüsran yaşamıştı. Daha sonra aradan geçen bir sene sonrasında ünlü oyuncu Oktay Kaynarca bu defa hem yapımcısı hem de başrol oyuncusu olduğu Ben Bu Cihana Sığmazam isim dizi projesi ile muhteşem bir dönüşe imza attı.

Oktay Kaynarca isimli başarılı oyuncu Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde pek çok izleyici gibi bazı konularda eleştiride bulunuyordu. Ünlü oyuncunun yanı sıra seyirci grubunu da rahatsız eden durum kadın karakter ve kadın oyuncu ile ilgili hikayede meydana gelen kısırlıktı. Hatta ünlü isim dizi hakkında vermiş olduğu röportajda projedeki kadın oyuncu eksikliğinden bahsetmiş ve senaryo gereği yeni kadın karakterlerine ihtiyaç duyduklarını belirtmişti. Yeni dizide ünlü oyuncu Oktay Kaynarca bu problemin tekrardan dillendirilmesini önleyecek adımlar atarak dikkatleri üzerine çekti.

Ünlü oyuncu Oktay Kaynarca'nın çabaları başarılı kadın oyuncuların senaryoda çok etkili bir konumda olmasını sağladı ve dizi bir erkek dizisi algısından çıkartıldı. Bu durum projenin elde edeceği reyting oranlarına da olumlu bir şekilde yansıdı ve proje yüksek izlenme oranları elde etti. Hikayenin senaryosunda dizinin 4 güçlü kadın oyuncusu yer alıyor ve ünlü isimler sergiledikleri performansları dikkat çekiyor. Pelin Akil, Ebru Özkan, Gülenay Kalkan ve Işıl Yücesoy ile beraber Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde kadın ağırlığı yaşanıyor.

Ebru Özkan, Cezayir Türk isimli karakterin eski hayatındaki eşi olan Leyla'ya hayat veriyor. Pelin Akil ise yine aynı karakterin ölümden sonraki yeni hayatındaki eşi Firuze olarak performans sergiliyor. Gülendam karakteri ise Işıl Yücesoy tarafından canlandırıyor ve Gülenay Kalkan Elmas karakteri ile seyirci karşısına çıkıyor. Ünlü oyuncu Ebru Özkan Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi hakkında önemli açıklamalarda bulundu ve dikkatleri üzerine çekti.

Dizide yer alan karakterleri ve projenin senaryosunu çok beğenmesi sebebiyle bu rolü kabul ettiğini ifade eden Ebru Özkan Leyla karakteri ile ilgili merak edilenleri yanıtladı. Karakter ve senaryonun bir oyuncu için çok net olduğunu ifade eden ünlü oyuncu Ebru Özkan ikisinin bütünleşmesinin ne kadar önemli olduğunu belirtti. Bazı zamanlarda senaryonun çok güzel olduğunu fakat karakteri beğenmeme gibi bir durumun da yaşanabileceği ifade edildi ve senaryoda içe sinmeyen durumların oluşabileceğini açıkladı. Bu projede ise her ikisinin bütünleşmesi sebebiyle kendisine gelen teklifi kabul ettiğini açıkladı. Hayat verdiği karakterin geçmişten bugüne kadar yaşadığı değişim ve gelişim sebebiyle Leyla karakterini çekici bulduğunu ifade eden Ebru Özkan dikkatleri üzerine çekti.

Pelin Akil ise Oktay Kaynarca'nın önceki dizisinde Bahar karakteriyle oyuncu ile partner olmuş ve 2 ünlü ismin ekran uyumu beğeni toplamıştı.