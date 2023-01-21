2 Banka Şartsız ve Kefilsiz Ödeme Verecek! Son Dakika Açıklandı! 5-10-25 ve 45 bin TL ödeme verilecek

2 banka üzerinden başvuru gerçekleştirerek nakit kullanmak isteyen vatandaşlar için başlatılan yeni kampanyadan kefilsiz ve şartsız olarak kredi ödemesi alabileceğiniz, bankalar yayınlandı. Kefilsiz ve şartsız bir şekilde ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız ve başvuru şartlarına uygun olduğunuzu düşünüyorsanız, sizlerde işlemlerinizi gerçekleştirerek, bu bankalar üzerinden dilediğiniz zaman kredi alabilirsiniz. Kefilsiz şartsız ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar, nakit ihtiyacı olmaları durumunda, işlemlerini gerçekleştirerek, kredi ödemelerinden faydalanabilmektedirler.

2 banka üzerinden de başvuru gerçekleştirerek nakit kredi almak istiyorsanız, başvuru şartlarına uygun olan tüm vatandaşları ihtiyaç kredisi ödemesi aşağıdaki bankalar tarafından ödenecektir.

AKBANK

Akbank tarafından başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, bireysel müşteri olması durumunda ihtiyaç kredisi ödemelerinden faydalanmak için banka müşterisi olması ile birlikte kredi ödemelerinde uygun faiz oranları ile birlikte hemen verecektir. Akbank İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılmak istiyorsanız, banka şartlarına uygun olduğunuzu düşünüyorsanız, bireysel müşteri olan vatandaşlara Akbank Direkt uygulaması üzerinden kredi alabilmektedir.

GARANTİ BANKASI

Garanti Bankası şubelerine giderek kredi başvurusunda bulunabilir ve başvurunuzu yaptıktan sonra bu bankanın düşük faiz oranları ile birlikte sizler için vermiş olduğu kredi kampanyasından yararlanabilirsiniz. Kefilsiz ve şartsız olarak 50000 TL'ye kadar kullanacağınız tüm kredilerde 36 ay vadeli ödeme tablosu oluşturarak, bankalardan kredi alabilirsiniz. Garanti Bankası internet bankacılığı uygulaması üzerinden de başvurularınızı gerçekleştirebilir ve bu bankalardan, dilediğiniz zaman ihtiyaç kredisi ödemesi alabilirsiniz.