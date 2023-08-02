Dolar/TL son iki haftadır koruduğu zirveye yakın seyretmeye devam ederken, piyasa katılımcıları özellikle yarın açıklanacak enflasyon verileriyle ilgileniyor. Bu önemli bilgi, para biriminin yörüngesini potansiyel olarak etkileyebileceğinden yatırımcılar ve tüccarlar tarafından yakından izlenecek. İşte detaylar.

SIKILAŞTIRMA ÖNLEMLERİ

TCMB yükselen enflasyonla mücadele etmek amacıyla geçtiğimiz haftalarda seçici kredi ve parasal sıkılaştırmayı da içeren kademeli bir sıkılaştırma süreci başlatmıştır. TCMB Başkanı Gaye Erkan geçtiğimiz hafta enflasyonun kısa vadede geçici olarak yükselmesinin beklendiğini açıkladı. Banka, belirgin bir iyileşme sağlanana kadar gerektiğinde parasal sıkılaştırmayı kademeli olarak güçlendirmeyi planlıyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) da bireysel kredilerdeki risk ağırlıklarını artırarak ve belirli taksit sürelerini kaldırarak sıkılaştırma sürecine katılmış olup, bu durumun piyasadaki borçlanma ve kredi verme faaliyetleri üzerinde etkileri olması muhtemeldir.

Dış piyasalarda, kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in beklenmedik bir şekilde ABD'nin kredi notunu düşürmesinin ardından Asya borsaları ve ABD hazine tahvil getirileri düşüşler yaşadı. Bu karar, ülkenin mali görünümüne ilişkin endişeleri artırdı ve ardından doların performansını etkiledi. Fitch'in dün ABD hükümetinin kredi notunu AAA'dan AA+'ya düşürmesi Beyaz Saray'ın tepkisini çekti. Bu kararın borç tavanı krizinin çözülmesinden iki ay sonra gelmesi de yatırımcıları şaşırttı.

DOLAR/TL KURUNUN 2 AĞUSTOS 2023 ÇARŞAMBA MEVCUT DURUMU

Şu saatlerde USD/TL 26,9700 seviyesinden işlem görerek son iki haftadır yatay seyrini koruyor. TL Haziran ayında yüzde 20 değer kaybı yaşadı ve Temmuz başından bu yana yaklaşık yüzde 3,7 değer kaybetti.

Dolar: Alış- 26,96 Satış- 26,99

Euro: Alış- 29,64 Satış- 29,65

Sterlin: Alış- 34,46 Satış- 34,53

Ekonomik göstergelere ek olarak, bugün kamu bankalarının olağan genel kurul toplantıları yapılacak olup, bu toplantılar piyasa duyarlılığını daha da şekillendirebilir ve finansal varlıkların performansını etkileyebilir.