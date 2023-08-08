Finansal ihtiyaçlarınızı karşılamak ve hayallerinizi gerçekleştirmek için QNB Finansbank'ın sunduğu ihtiyaç kredisi kampanyası tam da aradığınız fırsatı sunuyor. QNB Finansbank, müşterilerine yönelik sağladığı avantajlı faiz oranları ve esnek ödeme seçenekleri ile finansal destek sunmaya devam ediyor.

Sabit Faiz Oranlarıyla Cazip Kredi Fırsatı

Yeni ihtiyaç kredisi kampanyası kapsamında QNB Finansbank, hem sabit faiz oranı hem de düşük yüzde 1,99 faiz oranıyla müşterilerine cazip bir teklif sunuyor. Bu özellik, ihtiyaç sahipleri için finansal anlamda güvence ve rahatlık demek. Finansbank'ın sunduğu bu fırsat ile ihtiyaçlarınızı karşılamak artık daha kolay ve uygun hale geliyor.

Kredi Şartları ve Ödeme Planı

QNB Finansbank'ın ihtiyaç kredisi kampanyası, 12 ay vadeli tercih edildiğinde 50.000 TL kredi için aylık geri ödemelerin 4.900,07 TL olduğu bir ödeme planı sunuyor. Toplam geri ödeme ise 1 yılın sonunda 59.088,34 TL olarak belirlenmiş durumda. Kampanya kapsamındaki kredi masrafları ve oranları şu şekilde:

Faiz Oranı: %1,99

Toplam Faiz: 8.800,81 TL

Aylık Taksit: 4.900,07 TL

Toplam Ödeme: 59.088,34 TL

Yıllık Maliyet Oranı: %37,39

Tahsis Ücreti: 287,50 TL

Başvuru ve Detaylar

Bu özel ihtiyaç kredisi kampanyası, yeni müşterilere 1 - 12 ay arası vadelerde ve 50.000 TL'ye kadar geçerli. 13 - 36 ay arası vadelerde ve 50.000 TL üzeri tutarlı kredilerde ise gösterilen faiz oranı minimum faiz oranıdır. Eğer Enpara müşterisiyseniz, qnbFinansbank.com üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yaparak kampanyadan yararlanabilirsiniz. QNB Finansbank'ın bu kampanyası, müşterilere ihtiyaçlarını karşılama ve finansal rahatlık sağlama konusunda önemli bir destek sunuyor. Ancak kredi kullanımı öncesinde kredi koşullarını dikkatlice incelemek, geri ödeme planını detaylı bir şekilde oluşturmak ve mali durumunuzu göz önünde bulundurmak önemlidir.