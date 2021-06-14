Son Seçim Anketi şok etti! AKP ve MHP 35'i geçemiyor

Can Selçuki'nin Türkiye raporu anketi açıklandı. Türkiye Raporu anketi sonuçları şok etti. Türkiye Raporu'nun son anketinde İyi Parti, Deva Partisi, Ak Parti ve MHP şaşırttı. Kararsızlar ise 14,8 oranında.

Türkiye Raporu Haziran 2021 seçim sonuçları anketi açıkladı. Kararsızların ve oy kullanmayacakların çok olduğu ancak orantısal olarak dağıtıldığında Ak Parti ve MHP yine düşük çıktı!

Ak Parti ve MHP büyük şok!

Oy kullanmayanlar ve kararsızlar olduğunda ak Parti yüzde 26, MHP yüzde 7,2 oy alıyor. CHP oyu yüzde 17, İyi Parti ise 12,2 alıyor. HDP oyu yüzde 9,9..

Kararsızlar ve oy kullanmayanlar oyu dağıtılırsa;

Kararsızlar ve oy kullanmayanların oranı dağıtıldığında Deva partisi ilk defa yüzde 3 görürken, İyi Parti 15,8 oy alarak kendi rekorunu kırıyor. Ak Parti 33,9, MHP 8,6 oy alıyor. HDP ise 11,9 oy alıyor.

Yine de beğenilmedi!

Gelen anket sonuçlarına göre olası bir Cumhur İttifaki ve Millet İttifaki Cumhurbaşkanlığı seçimi kıyasıya geçecek ve iki grupta ortak oy alacak. Cumhurbaşkanı 2. tura kalması kesin gözüyle bakılırken 2. Turda kazananı direk ismin belirleyeceği bir seçim olacak.