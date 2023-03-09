Bankalara Giderek "Kredi Onayı" Alamayanlara, PTT Yardım Ediyor, PTT Üzerinden 87000 TL Ödeme Veriliyor, Hemen Başvurun!

PTT üzerinden başlatılan yeni ihtiyaç kredisi kampanyası ile birlikte 87.000'ye kadar nakit kredi ödemesi alabileceğiniz bir yeni kampanya başladı. 87.000 TL ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm bireysel müşterilerin PTT üzerinden başvurularını gerçekleştirmeleri halinde Aktif Bank aracılığı ile birlikte banka kredi notu düşük olması durumunda da hemen onay verileceği açıklandı. 24 ay vadeli olarak ihtiyaç kredisi alabileceğiniz bu kampanyalar 18 yaşından büyük olan tüm bireysel müşteriler için geçerli olacaktır.

PTT üzerinden başlatılan yeni ihtiyaç kredisi kampanyasında nakit kredi kullanacak olan vatandaşların uygun faizlerle ödemeleri gerçekleştirilecek ve belirtilen şartlara uygun olan tüm kişilere uygun faizlerle bu krediler hesaplarına yatırılarak kullandırılacaktır. PTT ihtiyaç kredisi kampanyasından başvurularını gerçekleştirerek ödeme almak isteyen tüm vatandaşlara cep telefonları üzerinden SMS atarak da kredi başvuruları gerçekleştirileceğini söylemek isteriz.

PTT ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsunuz banka şartlarına uygun olan vatandaşlar nakit kredi ödemelerinden faydalanmak için 5 dakika içerisinde sonuç alabilmektedir. PTT ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak başvuru gerçekleştirmek istiyorsanız en yakın banka şubesine giderek işlemlerinizi yapabilecek ve kredi ödemelerinizi buralardan da hesaplarınıza yatırarak kullanabileceksiniz. PTT ihtiyaç kredisi başvurusu cep telefonu üzerinden SMS atarak yapmak isteyen vatandaşlar PTT yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını yazarak bu mesajı 30 50 numarasına göndermeleri halinde ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olacaklar ve cep telefonlarına gelecek olan sonuç ile birlikte hemen ne kadar kredi onayı aldıklarını görebileceklerdir.

PTT üzerinden emekli maaşı hesabınız aracılığı ile birlikte ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız PTT emekli kredisi kampanyasına katılmanız gerekiyor. PTT emekli kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar maaş müşterisi olması durumunda işlem yapabilmektedir.