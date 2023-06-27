Son dakika duyurusuyla birlikte Halkbank, on sekiz yaşından büyük olan ve TC vatandaşı olan kişilere özel İhtiyaç Kredisi kampanyası başlattı. Halkbank'ın düşük faiz oranlarıyla kullandırdığı ihtiyaç kredilerine başvuruda bulunmak isteyenler, on sekiz yaşından büyük olmaları durumunda bu fırsattan yararlanabilirler.

Son zamanlarda merak edilen bu konuda emekli kredilerine benzer şekilde, on sekiz yaşından büyük kişilere de banka kendi resmi internet sitesi üzerinden kampanyalar düzenleyeceğini açıkladı. Halkbank üzerinden kredi kullanmak isteyen kişiler, özellikle bankanın kredi politikalarına uygun olmaları durumunda başvurularını gerçekleştirebilirler. On sekiz yaşından büyük olan kişilerin hemen kredi kullanabilmesi için başvurularını bankaya gitmeden yapma imkanı sunulmaktadır. Halkbank, ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen kişilere bankanın resmi internet sitesi üzerinden politikaları öğrenme imkanı sunmaktadır.

Halkbank ihtiyaç kredisi başvuru şartları nelerdir?

Halkbank üzerinden kredi başvurusu yapmak isteyenlerin, bankanın kredi politikalarına uygun bir müşteri olmaları gerekmektedir. Banka, olumlu işlemler yapabilmek için öncelikle kredi sicilini inceleyecektir. Kredi sicili ve kredi notu uygun olan müşterilerden, en az 6 aydır aynı işyerinde sigortalı olarak çalışanlar kredi başvurusunda bulunabileceklerdir. Halkbank üzerinden kredi başvurusu yapan kişiler, yukarıda belirtilen şartlara uygun olduklarını düşünüyorlarsa hemen sonuç alabilecekler ve kredilerini kullanabileceklerdir.

Kredi başvurusu nasıl yapılır?

Halkbank üzerinden kredi başvurusu yapmak isteyenler, bankanın resmi internet sitesine girerek ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurabilirler. Başvuru formunu doldurduktan sonra cep telefonu numarasına kredi sonucu hakkında bilgilendirme mesajı gelecektir. Mesajda kredi onayı aldığınız tutarı görebilirsiniz.

Halkbank ayrıca banka hesabı olan kişilere de internet bankacılığı üzerinden kredi imkanı sağlamaktadır. Hesabı olan kişiler, Halkbank internet bankacılığı şifresi alarak mobil uygulama üzerinden kredi başvurusu yapabilirler. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve on sekiz yaşından büyük kişiler, en fazla yüz bin TL'ye kadar gelir belgesi ve kimlikleriyle birlikte kredi başvurusu yapabilirler. Kredi başvurularıyla ilgili detaylı bilgilere bankanın resmi internet sitesinden ulaşabilirsiniz.