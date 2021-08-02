Üniversiteli Azra Cinayeti Kan Dondurdu!

Antalya'da meydana gelen dehşet verici olayda gazetecilik bölümü öğrencisi olan 21 yaşındaki Azra Gülendam Haytaoğlu’ndan yaklaşık olarak 5 gündür haber alınamıyor ve genç kız aranıyordu. Gazetecilik bölümü öğrencisinin vahşete kurban gittiği bilgisine ulaşılırken cinayet hakkında ulaşılan detaylar da adeta kan dondurdu.

Emlakçı Mustafa Murat Ayhan'ın 21 yaşındaki üniversiteli Azra'ya evinde cinsel saldırıda bulunduğu, boğarak öldürdüğü ve daha sonra banyoda 5 parçaya ayırdığı bilgisine ulaşıldı. Emlakçı Ayhan'ın 5 parçaya ayırdığı cesedi valiz ile ormana gömdüğü bilgisi de öğrenildi.

Polis ekipleri 5 gündür aranan Azra’nın cep telefonu sinyallerinden emlakçı Mustafa Murat Ayhan'a ulaştı ve şahıs çapraz sorguda cinayeti itiraf ederek kan dondurdu.

Katilin ifadesine göre ilçede bulunan ormanlık alana giden polis ekipleri, genç kızın başı ve sol kalçasının bulunamadığını ifade etti ve çalışmalarını hala devam etmekte olduğu bilgisine ulaşıldı.

Vahşete kurban giden genç kızın babası Mustafa Haytaoğlu’nun üç dönemdir muhtarlık yaptığı Osmaniye Kadirli ilçesinde bulunan evine acılı babanın yakınları akın etti ve taziyeler kabul edildi.

Cinsel saldırıya uğradıktan sonra boğularak öldürülen ve daha sonra 5 parçaya bölünüp ormana atılan gazetecilik bölümü öğrencisi Azra'nın halası, yeğeninin daha körpecik goncagül olduğunu söyledim. “Ciğerimizi yakanların ciğeri yansın” şeklinde ifadeler de kullanan acılı hala yeğeninin kadın haklarını korumak için gazetecilik bölümünü seçtiğini de anlattı. Bunun yanı sıra katil zanlısının çıkarıldığı mahkeme tarafından da tutuklandığı öğrenildi ve 48 yaşındaki emlak ofisi sahibi Mustafa Murat Ayhan Türkiye gündeminde yer aldı.

Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğrencisi 21 yaşındaki Azra Gülendam Haytaoğlu bir gün evden çıktıktan sonra telefonda ablasına kafede koronavirüs geçirmiş birisi ile oturduğunu, kendisini çok iyi anladığını ve bugün onunla kalacağını belirtti ve telefonu kapattı. Bir daha gazetecilik bölümü öğrencisinden haber alınamadı ve genç kızın vahşete kurban gittiği öğrenildi.