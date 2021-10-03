Gönül Dağı ile Kardeşlerim Çok Yakın Sonuçlar Aldı!

İkinci yeni sezonu ile TRT 1 ekranlarında yer alan Gönül Dağı isimli televizyon dizisi projesi beğeni toplamaya devam ediyor. Yapım, ilk sezonunda elde ettiği yüksek reyting oranlarına da yavaş yavaş dönmeye başladı ve izleyicileri kendisine çekti. Gülsim Ali İlhan ile Berk Atan gibi iki başarılı oyuncunun başrollerinde yer aldığı sevilen dizi, geçtiğimiz sezonda tüm kategorilerde çok iyi reyting oranlarını ulaşmış ve bu şekilde yoluna devam etme kararı almıştı.

ATV ekranlarında yayınlanan Kardeşlerim dizisi başlayana kadar Gönül Dağı Cumartesi rekabetine rakipsiz bir şekilde yayın hayatına devam ediyordu. Fakat Atv'nin ekranlara getirdiği Kardeşlerim ile dizi büyük bir rekabete girdi ve ilerleyen bölümlerde yaşanacak olan gelişmeler merak konusu oldu. Tıpkı Gönül Dağı isimli başarılı bizi gibi Kardeşlerim dizisi de 2. sezonu ile ekranlarda yer aldı. Bu günlerde her iki dizi de kıyasıya yarışırken gecenin galibi de belli oldu.

Tüm kişiler kategorisinde oldukça az bir farkla Kardeşlerim dizisi Gönül Dağı'nın önüne geçti ve ekranlara getirilerek gecenin galibi haline geldi. ATV dizisi ortalamanın üstünde oranlar elde ederken onlar için her şey yolunda gittiği şeklinde yorumlar da yapıldı. AB grubunda Kardeşlerim dizisi 3. sırada yer aldı ve ikincilik ise ABC1 kategorisinden geldi.

Yeni sezonda Gönül Dağı dizisi ile Kardeşlerim rekabetinin tüm sezon boyunca devam edeceği şeklinde yorumlar yapıldı ve birincinin değişip değişmeyeceği merak konusu oldu. Tüm kategorilerde oldukça başarılı sonuçlara ulaşan Gönül Dağı dizisi geçtiğimiz sezonda elde ettiği başarıyı devam ettiriyor. Ekran başındaki seyirci kitlesine keyifli anlar yaşatmayı sürdüren Gönül Dağı, tıpkı Kardeşlerim dizisi gibi en başarılı projeler arasında bulunuyor. Cumartesi rakibinde bulunan Fox TV dizisi olan Son Yaz ise diğer iki diziye göre daha düşük oranlar olarak yayın hayatına devam ediyor.