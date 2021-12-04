Bahsi Geçen Şartları Taşıyan Herkes 8 Senede Emekli Olacak, Fırsatı Kaçırmayın! Erkenden emekliye ayrılmak, çalışma yaşamında aktif rol oynayan herkesin rüyası haline gelmiştir. Bu sebeple erken emeklilik konusunda beklentiye giren herkese bir fırsat ışığı yakıldı. Erkenden emekli olabilmek, sahiden de herkesin hayali oluyor. Bu sebeple emekli olmak isteyen herkes haberimizi okumalı… Bahsi geçen şartları sağlıyorsanız 8 senede emekli olabileceksiniz. İşte detaylar…

En çok da genç yaşta emekli olmak zordur. Emekli olmayı dileyen vatandaşların sigorta giriş tarihi, zorunlu olan sigorta prim ödemeleri, cinsiyet ve yaşlarıyla sigortalılık süreleri bu konuda en belirleyici unsurlar olarak dikkat çekiyor. Bu mevzuyla alakalı olarak Yargıtay genelinde alınan önemli bir karar 8 sene kadar erken emekli olma olasılığını gündeme getirmiş oldu.

Fakat erken emekli olmak isteyenler bazı şartları da sağlamalıdır. Bilindiği gibi emekli olmak isteyen kişilerin sigorta giriş tarihi, yaşları ve kişi adına ödenmiş olan prim gün sayısı sağlanması gereken en önemli koşullardan olmaktadır. Bu koşulların bir tanesinde oluşan değişiklik emeklilik vuku bulduktan sonra kişinin aldığı maaşı da etkilemeye başlayacaktır.

Bağ-Kur Kaydı Bulunanlar 8 Yıl Daha Erken Emekli Olma Hakkı Kazanmış Olacak!

Bağ-kur kaydı bulunan sayısız vatandaş, iş yaşamına başladıktan sonra emeklilik tarihini beklemeye başlıyor. İş hayatı ve ticarete 4 Ekim 2000 tarihi ve öncesi zamanında başlamış olanlar, erken yaşlarda emekli olma fırsatı yakalamış olacak. Gündemde yer alan en güncel haberlere göre kanunda gerçekleştirilen düzenlemeler dahilinde 4 Ekim 2000 senesinden evvel sigorta tescili bulunan esnaflar, tescil tarihlerini 1982 senesine değin geri çekebiliyor ve buna göre işlemlere başlangıç verebiliyor.

Kaydı Bulunanların Son Üç Buçuk Senelik Primi Ödemesi Gerek!

Emekli olmak isteyen kişilerin ödediği primler emekli maaşlarının düzeyini de belirlemiş oluyor. En çok da geçen son üç buçuk sene içerisinde ödenen sigorta primlerinin yüksek seviyede olması emekli maaşlarının da artmasını sağlayan unsurlardan bir tanesi olarak bilinmektedir. Bu sebeple son üç buçuk senelik süreç içerisinde işverenler tarafından ödenmiş sigorta priminin kontrol edilmesi lazımdır.