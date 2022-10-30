17.000 TL Borç Kapatma Kredisi Veriliyor! Bankalardaki Borçlarınız İçin Müjde Geldi

17.000 TL’ye kadar olan kredi kartı borçlarınızı kapatabilmek için en güncel kampanya, bugün itibari ile başlatıldı. Kredi kartı borcundan dolayı sıkıntı yaşayan vatandaşlar, borç kapatma kredisi sayesinde kredi kartlarına rahat bir şekilde sıfır hale getirebilecek ve nakit ihtiyaçlarını hemen yine kullanabilecekler.

17.000 liraya kadar olan kredi kartı borcunu kapatmak için bankalar aynı masaya oturarak borç sıkıntısı yaşayan vatandaşların sorunlarını giderebilmek için önemli kampanyalar geliştirmeye devam ediyor. Eğer sizlerde kredi kartından kaynaklı olarak aşırı derecede kart borcu ve taksit ödemesi gibi sorunlar yaşıyorsanız o halde haberin devamını detaylı bir şekilde okuyabilir ve sizlerde borç kapatma kredisinden rahat bir şekilde faydalanabilirsiniz.

Kredi kartı ile ilgili olarak son aylarda vatandaşların büyük bir kısmı sıkıntı yaşamaya başlamıştır. Özellikle kredi kartı ile ilgili borcunu düzenli ödeme konusunda sorun yaşayan vatandaşlar için borç kapatma kredisi ilaç gibi geldi. 10.000 TL ile 17.000 TL arasında olan tutar değişikliği sayesinde bu limitler de vatandaşlar borç kapatma kredisine başvurabilirler. Bu kredi ile beraber kamu destekli bir kampanya duyurusu ziraat bankası, Vakıfbank ve Halkbank tarafından yapılmıştır. Borç kapatma kredisi sayesinde mevcut olan kredi kartı borçlarımızı kapatabilir ve nakit olarak kullanmış olduğumuz bu paraları oldukça kolay bir şekilde ödeme seçeneklerini bağlayabilirsiniz. Örneğin üç ay ertelemeli taksit kampanyasından faydalanırken aynı zamanda 36 aya varan vade seçenekleri ile de borç kapatma kredisinden hemen faydalanabilirsiniz. Kamu bankaları tarafından verilen bu kolaylık sayesinde, kredi notunuzun düşmesine gerek kalmadan hemen kredi kartlarınızı yapılandırabilirsiniz.