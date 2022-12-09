17 gün içinde başvuru yapan emekliye müjde! Bankadan hesabı olan emekliye "Devletten" Ek ödeme verilecek!

17 gün içinde başvuru yapan tüm emeklilere, Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank tarafından nakit ödemesi verileceği açıklandı. 17 gün içerisinde başvurularını gerçekleştirerek nakit ihtiyacı olan tüm vatandaşlar için kredi işlemlerine kamu bankaları hızlı bir şekilde yapacak. Acil ihtiyacınızın olması durumunda başvurunuzu gerçekleştirebileceğiniz ve onay alabileceğiniz bu kampanyalara katılarak sizlerde ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz. Emekli olan kişiler için başlatılan bu kampanyada 17 gün içerisinde işlemlerini gerçekleştirmek isteyen kişilere belirli şartlar dahilinde kredi ödemeleri hızlı bir şekilde verilecektir.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank , yapmış olduğu kampanyada özellikle emekli maaşını kendi bankaları üzerinden alan tüm vatandaşlar için uygun kredi şartlarını, hızlı bir şekilde sonuç verecek. Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank , ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar için başlattığı bu kampanyalarda, nakit kredi kullanacak olan kişilere hızlı bir şekilde sonuç verecek. En yakın banka şubesi üzerinden de işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz ben kredi onayı alabileceğiniz kampanyalara katılmak istiyorsanız, bankadan emekli maaş almanız durumunda sizlere kredi sonucu ve onayı verilecektir.

Devlet destekli, faiz oranlarından yararlanabilirsiniz!

Devlet destekli, faiz oranlarından yararlanmak için emekli maaşınızı kamu bankaları üzerinden almanız gerekiyo. Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank üzerinden almış olduğunuz emekli maaşı hesabı aracılığı ile birlikte ihtiyaç kredisi kullanacak olan emeklilerin hem borç kapatma kredisi ve ihtiyaç kredileri ödemeleri sadece kendi banka müşterisi olan kişilere yapılmaktadır. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, ayrıca yüksek limitli borç kapatma kredisi kampanyası yaparak da sizlerin kredi işlemleri sağlamaktadır.