17-18-19-20 Ekim tarihlerinde IBAN numaranıza 88.000 TL Ödeme Yapılacak! Bu Kampanyadan Faydalanmak İsteyenlere Müjde

17 ve 20 Ekim arasında iban numarasına 88000 TL'ye kadar ödeme alacak olan vatandaşlar için yapılan kampanyada, Yapı Kredi Bankası, sizlere hızlı bir şekilde destek vereceğini açıkladı. Nakit ihtiyacı olan vatandaşların 88000 TL ihtiyaç kredisi kullanmaları durumunda 24 ay vadeli kredi ödemeleri yapılacak ve onaylanan bu krediler, hesaplara yatırılarak, aynı gün içinde kullandırılacaktır. 88000 TL ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız ve başvurunuzu gerçekleştirmek istiyorsanız, 90 gün ertelemeli olan bu kredi kampanyalarına katılarak, işlemlerinizi gerçekleştirebilir, onaylanan kredinizi hesabınıza yatırabilirsiniz.

88000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşların banka kredi puanı yüksek olması, banka tarafından istenen şartların başında gelmektedir. Acil ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, başvuru gerçekleştirmek isteyen vatandaşlara 90 gün ertelemeli olarak verilecek olan bu kredi kampanyasında 88000 TL kredi kullanmak isteyen vatandaşlara 5 dakika içerisinde sonuç verilmektedir.

KREDİ BAŞVURUSU

Kredi başvurusu yapmak istiyorsanız, cep telefonunuz üzerinden hemen SMS atarak, ne kadar kredi onayı aldığınızda görebiliyorsunuz.

Sms ile Yapı Kredi Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, Bireysel, TC kimlik, aylık gelir ve doğum tarihine 44 11 numarasına göndermeleri durumunda ne kadar kredi onayı aldıklarını görebiliyor.

Banka müşterisi olan vatandaşlar, nakit ihtiyacı olması durumunda ihtiyaç kredisi almak istiyorlarsa internet bankacılığı uygulamalarını kullanarak 7 24 kredi başvurusunda bulunabilir, onaylanan kredileri hesaplarına aynı gün içinde yatırabilmektedir. Yapı Kredi Bankası üzerinden almış olduğunuz internet bankacılığı şifresiyle birlikte bankanın mobil uygulamasına giriş yaparak buradan istediğiniz zaman ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz. yapı Kredi Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, kredi kullanacak olan vatandaşlara belirtilen şartlar dahilinde aynı gün içinde ödemeleri en düşük faiz oranları ile birlikte yapılmaktadır.