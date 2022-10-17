Hesaba ödemeler yattı! Bugün akşama kadar alabilirsiniz, En düşük 5000 TL ödeme olacak

Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için 5000 TL ile 50000 TL arasında ihtiyaç kredisi kampanyası başlatan Denizbank, yapmış olduğu bu kampanyada ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere 36 ay vadeli yeni bir kredi paketi hazırladığını açıkladı. Denizbank resmi internet sitesi üzerinden ve kendi sosyal medya hesapları üzerinden yapılan duyuruda, kredi kullanacak olan vatandaşlara belirtilen şartlar dahilinde nakit kredi ödemeleri aynı gün içinde ödenmektedir. Denizbank, bugün yapmış olduğunuz başvurularda sizlere düşük faiz oranları ile birlikte kredi imkanı sunarken, nakit ödemesi almak isteyen vatandaşların bireysel müşteri olması ve kredi notu uygun olması gerekiyor.

KREDİ NOTU UYGUN OLANA VERİYOR

Denizbank, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, nakit kredi kullanacak olan vatandaşların banka şartlarına uygun olması durumunda cep telefonları üzerinden SMS ile de kredi imkanı sağlıyor. Denizbank, SMS ile kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşların nakit ihtiyacı olmaları durumunda kredi şartlarına uygun olarak aynı gün içinde ödeme alabilmeleri için banka kredi puanı da 1500 ve üzerinde olması isteniyor.

Denizbank, SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız kredim TC kimlik yazarak, 32 80 numarasına bu mesajı gönderin, onaylanan kredi tutarını, hemen öğrenebilir ve nakit kredi imkanından da aynı gün içinde faydalanabilirsiniz. Denizbank resmi internet sitesi üzerinden yapılan kredi kampanyasında ihtiyaç kredisi başvuru formu dolduran vatandaşlar ile birlikte banka hesabı olup, Denizbank, mobil uygulamasını kullanan vatandaşlar da 7 24, istedikleri zaman başvuru yapıp onay almaları durumunda hesaplarına ödeme alabilmektedir.