16-17-18 Ocak tarihlerinde IBAN numaranıza 67.000 TL ödeme yatacak! Son dakika…

16 ve 18 Ocak tarihleri arasında iban numaramıza ödeme almak istiyorsanız, 67000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi ödemesi verecek olan Akbank üzerinden kredi başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Akbank, yapmış olduğu bu ihtiyaç kredisi kampanyasında başvuru şartlarına uygun olan tüm vatandaşlar için uygun faiz oranları ile birlikte kredi ödemeleri gerçekleştirecek ve onaylanan kredileri dilediğiniz zaman, hesabınıza yatırarak, kullanmanıza olanak sağlayacaktır. Akbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsunuz ve banka kredi şartlarına uygun olduğunuzu düşünüyorsanız, işlemlerinizi gerçekleştirmek için 3 ay ertelemeli kredi kullanabilirsiniz.

Akbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak için başvurularını gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi alacak olan tüm vatandaşlara banka şartlarına uygun olarak kredi ödemeleri hemen bilmektedir. En yakın banka şubesine giderek işlem yapabileceğiniz ve kredi kullanabileceğiniz bu kampanyalardan faydalanacak olan tüm vatandaşların 5 dakika içerisinde sonuç alabilecek, kampanya açıklandı. Akbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, banka kredi şartlarına uygun olan kişilere 5 dakikada sonuç verilmektedir.

Akbank kredi kullanacak olan vatandaşlar için başvurularını gerçekleştirecek olan vatandaşlara cep telefonları üzerinden SMS atarak, internet bankacılığı uygulamaları üzerinden başvuru yaparak da ödeme veriyor.

Akbank kredi kampanyasına katılmak istiyorsanız ve banka şartlarına uygun olduğunuzu düşünüyorsanız, işlemlerinizi bu bankada internet bankacılığı uygulaması olan Akbank Direkt uygulaması üzerinden de 7 gün 24 saat yapabilirsiniz.

Akbank Direkt uygulaması üzerinden yapmış olduğunuz ihtiyaç kredisi başvurularında, masrafsız ve gelir belgesiz olarak ihtiyaç kredisi alabilecek ve onaylanan krediler hesabınızda görebileceksiniz.

En yakın banka şubesine giderek de işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz ve kredi kullanabileceğiniz, Akbank'ın başlatmış olduğu bu kredi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşların banka müşterileri olmamaları durumunda da işlemlerini internet siteleri üzerinden başvuru yaparak gerçekleştirebileceğini söylemek istiyoruz. Akbank müşteri hizmetleri numarası üzerinden ve banka ATM'si üzerinden de ihtiyaç kredisi başvurusu yapma imkanı sizlere sunulmaktadır.