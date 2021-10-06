15.000 TL Kamu Bankalarınca 0,69 Faizle IBAN Numaralarına Yatırılıyor!: Acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için dakikalar içerisinde 0,69 faiz oranı ile 15.000 TL IBAN numaralarına yatırılmaya başlandı. 2 Kamu Bankası tarafından başlatılan bu kampanya ile birlikte koronavirüs salgını döneminde nakit ihtiyaçlarının karşılanması öngörülmüştür.

Bu kampanyayla birlikte birçok vatandaşın da yüzü güldürecek şekilde bir etki gösterecektir. Diğer bankalar ile kıyaslama yapıldığı zaman oldukça düşük faiz oranları ile verilecek olan bu Kredi 36 ay vade de ödeme imkanı sunuluyor. Mevcut krediden faydalanmak isteyen erkekler vatandaşlar ise 3 ay ertelemeli şekilde seçeneklerinde yararlanabilecektir.

Okulların başlamış olduğu şu dönem içerisinde vatandaşların eğitim giderleri ve alışveriş ihtiyaçlarından ötürü giderek isteklerinin arttığı ve bu konuda oldukça zorlu dönemler geçirdiği görülmektedir. Koronavirüs salgınından ötürü insanların üzerindeki ekonomik ettiği hala devam etkinliğini sürdürdüğü için acil paraya ihtiyaç duyan vatandaşların da sayısı giderek artmaktadır. Sizlerde bu dönemde nakit ihtiyacı duyarak ihtiyaçlarınızı karşılamak da güçlük çeker bir konumda iseniz Ziraat Bankası ve Vakıf Bankası'nın birlikte düzenlemiş olduğu kampanya ile kredi imkanından faydalanabilirsiniz.

Eğitim, sağlık gibi Kredi imkanından faydalanmaktan yana olanlar bir kaç içerisinde anında bu 2 Kamu Bankası üzerinden 15.000 TL tutarındaki kredinizi düşük faiz imkanları ile alabilirsiniz. Mevcut başvurular online bir şekilde yerine getirilirken bankalar tarafından onaylanan krediler IBAN numarasına yatırılmaktadır.

Vakıfbank Düşük Faizli Kredi Veriyor mu?

Vakıfbank müşterisi olanlar için oldukça kaçırılmaması gereken düşük faizli nakit avans dönemi şu an itibariyle başlamış durumdadır. Koronavirüs salgını başlamış olduğu günden itibaren birden farklı kredi kampanyası ile kamu bankaları vatandaşların yanında olmuştur.

Şimdi de düşük faiz imkanı ile avans imkanı sunmaktadır. Böylelikle birçok müşterisinin yüzünü güldürecek bir kampanya ile nakit ihtiyaçlarının giderilmesi öngörülmektedir. Geçtiğimiz Eylül ayı itibariyle başlamış olan kampanya ile birlikte 1.64 faiz oranı üzerinden 15.000 TL tutarına kadar nakit avans kullanma imkanı sunulmaktadır. Vakifbank söz konusu nakit avans kampanyası ile birlikte kendi müşterisi olması zorunluluğunu ön görmektedir.