Son Dakika: Üniversite Öğrencileri İçin Nakit Para Başvuruları Başladı...

Üniversite Öğrencileri İçin Nakit Para Başvuruları: Bu haberimizde üniversite öğrencilerinin dikkatini çekecek olan nakit para başvuruları hakkında detayları aktaracağız. Başvuru formuna nasıl ulaşabileceğinizi ve bin TL ile 3 bin TL arasında değişen tutarlarda nakit paraları nasıl alacağınızı bu sayede öğrenmiş olacaksınız. Sizler de merak ettiğiniz tüm detaylara göz atmak ve başvuruları en doğru şekilde yapabilmek için haberimizin devamını okuyabilirsiniz.

Yüz yüze eğitim yapma kararı alan üniversitelerin açılmasıyla birlikte kayıt işlemleri de hızla tamamlanmaktadır. Ancak öğrencilerin bu yıl maddi açıdan bir hayli zorlanacakları görülmektedir. Bu nedenle yapılan araştırmalarda burs veren kurumlara yönelik incelemelerin arttığı bilinmektedir.

4 Ağustos 2021 tarihi itibariyle açıklanan YKS sınav sonuçlarına göre tercihler başlamıştır. 13 Eylül 2021 tarihi itibariyle açılan üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte öğrencilerin maddi açıdan zorluk çektikleri görülmektedir. Bir yandan kiralık daireleri araştıran, diğer yandan ise yurt bulmak için harekete geçen öğrenciler, yaklaşık iki katı tutarında rakamlarla karşılaşmaktadır. Bu nedenle burs veren kurumların öğrenciler için önemi daha da artmaya başlamıştır.

TÜBİTAK BURSU NEDİR?

Başarı sıralamasında bin kişinin içerisinde yer alan veya olimpiyat alanında derecesi bulunan öğrencilerin TÜBİTAK üzerinden burs almaları mümkün olacaktır. Bu konudaki detaylı bilgiler resmi web sitesi üzerinden açıklanmaktadır.

TÜRK EĞİTİM VAKFI BURSU NEDİR?

Hem Türkiye'de, hem de yurt dışında eğitim görmek üzere lisans eğitimine kabul edilen ve akademik başarısı bulunan kişilerin burs alabilecekleri kurumlardan birisidir.

TÜRK DİYANET VAKFI KURSU NEDİR?

İlahiyat alanında eğitim gören veya İslam Bilimleri ile ilgili bölümlere yerleşmeye hak kazanmış olan kişilerin hangi tarihlerde başvuru yapabileceklerine dair detaylar resmi web sitesinde yer almaktadır. Şartlara uygun olmanız halinde burs alabileceğiniz kurumlardan birisidir.

İSTANBUL TİCARET ODASI VAKFI BURSUNU ALMAK

Yalnızca belirli üniversitelerde eğitim gören öğrencilerin başvurması halinde ödenmektedir. Gelir düzeyinin düşük olması, başarı puanının ise belirli bir seviyenin üstünde olması halinde ara sınıflar için de ödenmektedir.

Bununla birlikte MEB, Mehmet Zorlu Vakfı, Toplum Gönüllüleri Vakfı, Vehbi Koç Vakfı, 21. Yüzyıl Eğitim ve Kültür Vakfı ile Alarko Eğitim ve Kültür Vakfı gibi kurumlardan başvuruları gerçekleştirebilir ve resmi web siteleri aracılığıyla hangi şartlara sahip olmanız gerektiğini öğrenebilirsiniz.