Evlenmek isteyen çiftlerin katlanması gereken pek çok masraf bulunuyor. Bu masraflar nedeniyle çiftler evlilik planlarını ertelemek zorunda kalıyor. Ev kiralarının son zamanlarda ciddi anlamda yükselmesi de çiftler açısından sıkıntı oluyor. Beyaz eşya, mobilya derken çiftlerin katlanması gereken pek çok masraf bulunuyor.

Yüksek masraflarla baş etmekte zorlananlar, çareyi kredi çekmekte ve kredi kartına yüklenmekte buluyor. Ancak son zamanlarda faiz oranlarının yüksek olması, geri ödeme sürecini zora sokuyor. Bu nedenle devlet, çiftlerin yuva kurması için destek vereceğini açıkladı. Bu destek sayesinde evlilik sürecinde karşılaşılan masraflar, daha kolay şekilde karşılanacak.

150 BİN TL FAİZSİZ OLARAK VERİLECEK

Seçimler öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamayla evlenecek çiftlere 150 bin TL kredi verileceği duyurulmuştu. Bu kredinin faizsiz olacağı belirtildi. Böylece kredi alan çiftler, geri ödeme konusunda zorlanmayacak.

Kredi, 2 yıl sonra ödenmeye başlanacak. Bu sayede çiftler, evlenir evlenmez borç ödeme telaşına düşmeyecek. Kredi geri ödemesi 48 ayda yapılacak. Uzun bir sürece yayılan ödemeler sayesinde aylık ödeme tutarı, yüksek olmayacak.

AİLE VE GENÇLİK BANKASI KURULACAK

Evlilik kredisinin kaynağını Aile ve Gençlik Bankası oluşturacak. Aile ve Gençlik Bankası kurulduktan sonra evlilik kredisi ve farklı sosyal yardımların sağlanması söz konusu olacak. Aile ve Gençlik Bankasının gelir kaynağını Gabar petrolü ve Karadeniz doğal gazı oluşturacak. Banka üzerinden çocuklara ve gençlere yönelik yardımlar da sunulacak.

Başvurular, resmi kurumlar tarafından yapılacak. Vatandaşların bu konuda dikkatli olmaları gerekiyor. Sahte internet sayfalarından başvuru yapılmamasına dikkat edilmelidir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılacak duyurular takip edilerek başvuruların ne zaman başlayacağı öğrenilebilir. Meclis çalışmaları başladıktan sonra evlilik kredisi başvurularının da kısa süre içerisinde başlaması bekleniyor.