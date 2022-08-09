15 Milyona Yakın Asgari Ücretliye Müjdeli Haber Geldi! Meclisten Geçti ve 3500 TL Ödeme Yapılacak

Asgari ücretle çalışan kişiler, temmuz ayında yapılan ilk zamlar haricinde, bankalar üzerinden nakit alabilecekleri haberleri yayılmaya başlandı. Temmuz ayında yapılan zamlardan da memnun olmayan asgari ücretle çalışan vatandaşlara kamu bankaları özel bankaları, kampanyalar yaparak, devlet destekli olarak ödemeler vermektedir. 3500 TL ödeme almak isteyen vatandaşlar için yapılan kampanyalar da şartları uygun olan kişilere hemen onay verilmektedir.

Son zamanlarda yaşamış olduğumuz ekonomik sıkıntılar sebebiyle birlikte özellikle asgari ücret ile çalışan ve emekli olan vatandaşlara bankalar sürekli olarak güncel kampanyalar yapmaya devam etmektedir. Nakit ihtiyacı olan kişiler için yapılacak olan kampanyalarda özellikle kredili mevduat hesabı başvurusunda bulunarak onay almak isteyen kişilere devlet desteği ile birlikte kamu bankaları üzerinden işlemlerin yapılacağı açıklandı. Bankalarda hesabınızın olması durumunda artı para olarak sizleri 3500 TL'ye kadar ödemeler yapılacak ve yapılacak olan bu ödemeler ile birlikte hesabınıza artı para olarak nakit kalma imkanı sağlanacaktır.

Başvuru nasıl yapılır?

Başvuru yapmak isteyen kişiler, Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden hesabı olması durumunda internet bankacılığı uygulamalarını kullanarak da işlemlerini yapabilmektedirler. Nakit ihtiyacı olan kişiler, ayrıca Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden 3500 TL'ye kadar ödemeleri, kısa bir süre içerisinde hesaplarına yatırarak kullanabilecekler ve bu paraların geri ödemelerini 12 ay vadeye kadar bölerek, ihtiyaç kredisi olarak kalabileceklerdir. Asgari ücretle çalışan kişiler, özellikle kredi puanı 1000, yüzü üzerinde olması durumunda devlet destekli olarak verilecek ihtiyaç kredilerinden de yine kamu bankaları üzerinden yararlanabiliyorlar.