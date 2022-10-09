15 MİLYON emekliye müjde! Son dakika haberi verildi! İmzalar atıldı! Emeklilere maaşlarına ödemeler gerçekleşiyor

Emekli maaşı alan kişilere, müjdeli haber var. Müjdeli haberlerde, nakit ihtiyacı olan kişilere hemen ödemeli yeni bir kampanya başladı. Nakit kredi almak isteyenlere banka 5 dakika içinde sonuç vermektedir. Kredi notunuza göre işlem yapacak olan kişiler, uygun faizlerle bu kredileri hemen hesaplarına atabileceklerdir. Nakit kredi almak istiyorsanız, başvurunuzu yaparak hemen aşağıdaki bankalardan onay alın.

ZİRAAT BANKASI

Kamu bankası ziraat bankası üzerinden başvuru yapmanız gerekiyor. Başvuru yapacak olan kişiler, uygun faizlerle krediler alabiliyor. 50.000 TL'ye kadar 36 ay vadeye kadar kredi alacağınız bu kampanyalar haricinde başvuru yaparak kredi kullanacak olan kişilere de uygun faizlerle krediler ödenecektir. Kredi uygun olan kişiler, Ziraat Bankası şubelerine gitmeden kredi alabileceklerdir. Ziraat bankası uygun faiz oranları ile birlikte, kredilerini hesaplarına atabilecek ve uygun olarak bu kredileri internet üzerinden de alabileceklerdir.

QNB FİNANSBANK

Özel bankalar içinde emekli kredisini hemen anında veren bankalardan birisi de QNB Finansbank oluyor. Banka uygun faiz oranları ile birlikte sizlere kredi imkanı sağlıyor. Acil ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere banka 5 dakika içinde işlem yapıyor. Uygun faizlerle kullanacağınız bu krediler için SMS atarak da başvuru yapabilirsiniz. SMS ile kredi başvurusu yapmak için, TC kimlik numaranızı 5030 numarasına atabilirsiniz.

PTT

PTT üzerinden kredi alacak emekli, maaşını PTT üzerinden alması gerekiyor. Emekli maaşınızı PTT üzerinden alıyorsanız, size en yakın şubeye giderek başvuru yapabilirsiniz. Bu sayede kredi alabilirsiniz. Ayrıca SMS atarak da PTT kredisi alabilirsiniz. PTT yazın boşluk bırakın TC kimlik numarasını yazarak bu mesajı 3050 numarasına gönderin. Başvurunuzu yaparak kredi alabileceksiniz. Uygun faizlerle de kredi kullanabileceksiniz.