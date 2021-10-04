1,5 Milyardan Fazla Facebook Kullanıcısının Bilgileri Satıldı!

Gelen son dakika haberlerine göre 1,5 milyardan fazla Facebook kullanıcısının bilgileri Hacker formunda satıldı! Ayrıntılar haberimizde.

Küresel çapta Instagram, Facebook ve Whatsapp başta olmak üzere sosyal medya uygulamalarında çöküş meydana geldi. Birçok kullanıcı 2 saati aşan bir süredir hesaplarına giriş yapamamakta. Kesintilerin küresel çapta yaşanması da akıllara farklı soru işaretleri getirdi.

Kısa süre önce Privacyaffairs tarafından yapılan habere göre 1,5 milyardan fazla Facebook kullanıcısının kişisel bilgileri Hacker Formunda satıldı.

Yüz binlerce kişinin özel ve kişisel bilgilerinin korsanlıkla bilinen popüler bir formda satılması da gündeme oturdu. Bu denli büyük bir siber suçun ana hedefi ise reklamcılık. Bu olay ise şimdiye kadar yaşanan en büyük Facebook veri hırsızlığı oldu. Görünüşte olaydan 500 milyon kullanıcının etkilendiği düşünülüyor. 2021 Facebook veri dökümlerine dair ise kayda ulaşılamadı.

Olay ise gündeme ilk defa Eylül ayında geldi. 2021 eylülün ayının başlarında söz konusu hacker formunda bir kullanıcı 1,5 milyardan fazla Facebook kullanıcısının kişisel verilerine sahip olduğunu iddia etti. Verilerin platformda satılması da gündeme oturdu.

Gelen iddialara göre alıcılardan biri ise verilerin bir kısmı için 5 bin Amerikan doları teklif etmişti. Forumda yazan iddialara göre kullanıcıların;

- İsimleri

- Mail adresleri

- Konumları

- Cinsiyetleri

- Telefon numaraları satılan veriler içerisinde.

Daha önce yaşanan Facebook veri tabanı sızıntılarıyla, yeni verilerin eşleşmediği ortaya çıktı. Forumdaki söz konusu satıcısı ise 18 binden fazla müşterisinin olduğunu ve dört yıldır faaliyet gösteren bir grubu temsil ettiğini açıkladı.

FACEBOOK NE ZAMAN KURULDU?

Genel Merkezi Amerika Birleşik Devletleri’nin Kaliforniya eyaletinde yer alan dev şirket 17 yıl önce Şubat 2004 yılında kuruldu. Kurucusu ve CEO’su ise dünyanın en zenginlerinden biri olan Mark Zuckerberg. 2021 yılının ilk çeyreği itibariyle Facebook kullanıcı sayısı 2,85 milyar olarak kaydedildi. Bu sayıyla Facebook dünya çapındaki en büyük sosyal medya platformu olarak kayıtlara geçmekte.

Mark Zuckerberg aynı zamanda Whatsapp ve Instagram uygulamalarında satın alarak yakın zamanda şirket bünyesine eklemişti.