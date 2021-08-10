Alişan Sahnelere Geri Dönme Kararı Aldı

Geçtiğimiz haftalarda kardeşi Selçuk Tektaş’ın vefatı ile üzüntüye boğulan Alişan'ın sahnelere geri dönme kararı aldığı bilgisine ulaşıldı. Ünlü isim Alişan, kardeşi Selçuk Tektaş’ın vefatı ardından kuzeni Ozan Ebcin’i de kaybetmiş ve daha sonra sahnelere ara vermişti. Geçirdiği zor günleri yavaş yavaş atan ünlü isim, sevenleri ile buluşmak için hazırlık yapıyor.

Kardeşi ve aynı zamanda menajeri olan Selçuk Tektaş’ı geçtiğimiz ay kaybeden ünlü şarkıcı Alişan, daha sonra kuzeni Ozan Ebcin’i de toprağa vermişti. 45 yaşındaki ünlü isim sahnelere geri dönme kararı aldı ve 14 Ağustos tarihinde Kıbrıs'ta konser vereceği bilgisine ulaşıldı. Başarılı sanatçının müzikseverler ile yeniden buluşacak olması mutluluk ile karşılandı. Bir süre önce vefat eden kardeşi Selçuk Tektaş ile ilgili yapılan paylaşım hakkında merak edilenleri sizler için yazdık.

Kardeşi ve menajeri olan Selçuk Tektaş’ın ölümü sonrasında sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımlar yapan ünlü şarkıcı Alişan, kardeşinin neşesi, sırdaşı, arkadaşı ve her şeyi olduğunu yazdı. Kardeşi olmadan ne yapacağını bilemediğini ifade eden Alişan, dualar ettiklerini ve şifalar gönderdiklerini ancak hiçbirinin fayda etmediğini belirtti. 2 yeğeni ve iki çocuğu olduğunu ifade eden şarkıcı, kardeşinin vefatı sonrasında 4 çocuğu olduğunu da yazmıştı. Başarılı şarkıcı Alişan'ın geçirdiği zor günler ardından sahnelere geri dönme kararı alması hakkında detaylı bilgiler ve merak edilenler haberimizin devamında yer almaktadır.

Eyşan'ın, Ceylan'ın ve Merve'nin kendisine emanet olduğunu yazan ünlü şarkıcı Alişan, Selçuk Tektaş'ı da çok sevdiğini ifade etmişti. Kardeşini bir daha göremeyecek olmasının kendisini delirttiğini ifade eden şarkıcı, sevenlerini üzüntüye boğmuştu. 12 Mayıs 1983 tarihinde dünyaya gelen Selçuk Tektaş, Merve Tektaş ile evli ve iki kız çocuğu babası idi. 2009 senesinde Merve Yektaş ile dünya evine giren Selçuk Tektaş, ağabeyi ünlü şarkıcı Alişan'ın menajerliğini de yapmaktaydı.