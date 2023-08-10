Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, vatandaşların yaşam kalitesini artırmak ve sosyal destek sağlamak amacıyla evde bakım desteği miktarında önemli bir artışı duyurdu. Bu destek kampanyası kapsamında, hak sahiplerine 15-16-17 Ağustos tarihlerinde yardım ödemeleri yapılacak. Evde bakım desteği alıcıları, güncel kimlik bilgileri veya kimlik belgeleri ile PTT şubelerine başvurduklarında ödemelerini anında alabilecekler.

Evde Bakım Desteği Miktarında Yapılan Artış

Bakanlık tarafından duyurulan yeni destek kampanyası ile evde bakım desteği miktarı ciddi bir artış gösterdi. Daha önce 4.336 TL olarak belirlenen yardım miktarı, Ağustos ayı itibarıyla 6.035 TL'ye yükseltildi. Bu artış, hak sahiplerine sunulan destek miktarının daha kapsamlı ve etkili bir şekilde sağlanmasını amaçlamaktadır. Temmuz ayında yapılan maaş artışıyla birlikte gerçekleştirilen bu güncelleme, vatandaşların ekonomik sıkıntılarına yönelik önemli bir destek sunmaktadır.

Ödeme Tarihleri ve Yöntemleri

Evde bakım desteği maaşlarına yönelik ödeme tarihleri belirlendi. 15, 16 ve 17 Ağustos tarihlerinde, evde bakım desteği hak sahiplerine ödemeleri gerçekleştirilecektir. Bu ödemeler, PTT kanalıyla sağlanacak olup, hak sahipleri PTT şubelerine başvurarak anında ödemelerini alabileceklerdir. Aynı zamanda, IBAN numarası beyan eden hak sahiplerinin ödemeleri ise banka hesaplarına aktarılacaktır.

Başvuru ve Başvuru Değerlendirmesi

Hak sahipleri, güncel kimlik bilgileri veya kimlik belgeleri ile birlikte PTT şubelerine başvuruda bulunarak destek ödemelerini hızlı bir şekilde alabilirler. Ayrıca, bakanlığın resmi internet sayfası üzerinden tekrar başvuru yapacak olan vatandaşların başvuruları da değerlendirilecektir. Bu şekilde, daha fazla vatandaşın destekten faydalanması ve ihtiyaç sahiplerine en etkili şekilde ulaşılması hedeflenmektedir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın evde bakım desteği miktarında gerçekleştirdiği artış ve ödeme tarihleri, vatandaşların sosyal refahını ve yaşam kalitesini yükseltmeye yönelik önemli bir adımdır. Vatandaşlar, güncel kimlik bilgileri veya kimlik belgeleri ile PTT şubelerine başvurarak bu destekten anında faydalanabilirler. Bu önemli destek kampanyası ile daha fazla vatandaşın ihtiyaçlarına cevap verilmesi ve toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesi hedeflenmektedir.