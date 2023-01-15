14,6 milyon emekliye yeni müjdeli haber var! Emekli maaşlarını alanlara 3 bankadan ödeme verildi, Almayanlar sıraya...

Emekli maaş alan vatandaşlar için başlatılan kampanyada uygun faizlerle kredi ödemesi alabilmeniz için sizlere hemen aynı gün içinde işlem yapılacak bir kredi kampanyası başladı.

Emekli maaş hesaplarınız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi, kullanabileceğiniz ve kullanmış olduğunuz bu kredileri hemen aynı gün içinde hesaplarınıza götürebileceğiniz bu kampanyalardan yararlanmak isteyen tüm vatandaşlara bankalar emekli maaş hesapları üzerinden işlem yapmaktadır.

Bu sebepten ötürü, sizlerde emekli maaş hesabınız üzerinden nakit kredi kullanmak istiyorsanız, Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden emekli maaş almanız ve maaş almış olduğunuz banka üzerinden başvurunuzu gerçekleştirmeniz gerekiyor.

EMEKLİLERE ÖDEME!

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, nakit kredi kullanmak istiyorlarsa, şubelere gitmeden de işlemlerini hızlı birşekilde yapabilir ve onaylanan bu kredileri istedikleri zaman hesaplarına yatırılabilmektedir.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, banka müşterisi olan vatandaşların hemen aynı gün içinde işlem yapacakları bu kredi kampanyasından faydalanabilmeleri için banka müşterisi olması ve internet bankacılığı uygulamaları üzerinden sizlere verilecek olan 50000 TL kredi için başvuru yapması gerekmektedir.

Emekli maaşınız eğer kamu bankaları üzerinden almıyorsanız başvurumuzu gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi başvurunuzu maaş, taşıma işlemleri sonrasında yapabilirsiniz. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank şubelerine, emekli maaşlarını taşıyarak, kredi kullanacak olan kişilere bankalar, aynı zamanda kredi işlemleri haricinde yüksek limitli borç kapatma kredileri, imkanları da sağlamaktadır.

YÜKSEK LİMİTLİ BORÇ KAPATMA KREDİSİ

Emekli olan vatandaşlara borç kapatma kredisi kampanyasına katılabilmeleri için ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilerin başvurularını gerçekleştirerek, kredi onayı aldıkları gibi borç kapatma kredisi kampanyasına da katılacağını söyleyebiliriz. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, kendi bankasından emekli maaşı alan vatandaşlara tanımış olduğu öncelik ile birlikte düşük faiz oranları ile birlikte sizlere güncel olan kredi kartı ve güncel olan ihtiyaç kredisi borçlarınızı kapatmaktadır. En düşük faiz oranları ile birlikte kredi alabileceğiniz bu kampanyalardan yararlanmak için banka müşterisi olmanız sizler için yeterli olacaktır.