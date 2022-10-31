10-20-30-40 bin TL ödeme var! 4 bankadan deprem etkisi yaratan açıklama! Bugün başladı

4 banka üzerinden başlatılan yeni ihtiyaç kredisi kampanyasında 10000 TL ile 40000 TL arasında 36 ay vadeli düşük faizle, ödemelerin yapılacağı haberi verildi. Kamu bankaları ile birlikte özel bankaların başlatmış olduğu kredi kampanyalarından faydalanacak olan tüm vatandaşların nakit ihtiyacı olmaları durumunda hemen aynı gün içinde kredi ödemeleri gerçekleştiriliyor. Cep telefonunuz üzerinden mesaj atarak veya başvurularınızı internet üzerinden de kolay bir şekilde yaparak istediğiniz zaman ödeme alabilirsiniz. 10000 TL ile 40000 TL arasında ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşların banka şartlarına uygun olmaları durumunda aşağıdaki bankalar üzerinden kredi kullanabileceğini söyleyebiliriz.

GARANTİ BANKASI

Garanti Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar, en yakın banka şubesine giderek kimlikleriyle birlikte yapabildikleri tüm işlemleri, ayrıca Garanti Bankası, mobil uygulaması üzerinden 7 24 yapabilmektedir. Garanti Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, özellikle ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlara belirtilen kredi şartlarına uygun olan emekli müşterilere de yüksek limitli krediler ödeniyor.

ZİRAAT BANKASI

Ziraat Bankası üzerinden kredi kullanacak olan vatandaşların bir isim, müşteri olması durumunda 10 bin TL ve 40000 TL arasında gelir belgesiz ihtiyaç kredisi kampanyası hazırlandığı açıklandı. 10000 TL ile 40000 TL arasında başvurularını gerçekleştirerek, kredi kullanacak olan tüm vatandaşlar için yapılacak olan bu işlemlerde nakit kredi kullanacak olan kişilerin uygun faiz oranları ile birlikte kredileri hesaplarına yatırılarak, hemen aynı gün içinde kullandırılmaktadır. Acil ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirecek olan tüm vatandaşların, Ziraat Bankası üzerinden düşük faizli kredileri, ayrıca internet bankacılığı uygulaması üzerinden de verilmektedir.

TEB BANKASI

Cep telefonunuz üzerinden mesaj atarak, kredi başvurusunda bulunabileceğiniz TEB Bankası, kimlik numarasına 44 66 numarasına mesaj olarak gönderen tüm vatandaşlara destek kredisi ödemesi verecek. TEB Bankası üzerinden başvuru gerçekleştirecek olan tüm vatandaşları hemen aynı gün içinde kredi ödemeleri gerçekleştiriliyor ve onaylanan krediler, hesaplara yatırılarak kullandırılıyor.