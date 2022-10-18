14,4 Milyon Emekli İçin Net Rakam Açıklandı: Emekli Maaş Hesaplarınıza Ödemeler Olacak

Emekli olan vatandaşlar için verilecek olan yeni emekli kredisi kampanyası ile birlikte eylül ayında verilen düşük faizli krediler ekim ayı sonuna kadar da devam edeceği açıklandı. Emekli maaş hesabınız aracılığıyla birlikte başvurularınızı gerçekleştirerek nakit kredi kullanabileceğiniz bu kampanyalar üzerinden işlemlerini gerçekleştirmek isteyen tüm vatandaşlara belirtilen kredi politikalarına uygun olmaları durumunda aynı gün içinde kredi ödemeleri yapılacağı açıklandı. Emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte başvurunuzu gerçekleştirerek, onay alabileceğiniz bu kredi kampanyalarından faydalanmak isteyen vatandaşların belirtilen kredi şartlarına uygun olarak hemen aynı gün içinde hizmet ödemesi olabileceği haberi verildi.

Emekli Kredisi kampanyasına katılarak, işlemlerini gerçekleştirecek olan kişiler, 36 ay vadeli kredi kampanyalarına katılmak istiyorlarsa başvurularını gerçekleştirerek, aşağıdaki bankalar üzerinden kredi alabilmektedir.

Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank ve PTT üzerinden Emekli Kredisi Başvurusu Nasıl yapılır?

Kamu bankaları üzerinden emekli maaş alan vatandaşlar, nakit ihtiyacı olmaları durumunda başvurularını gerçekleştirmek için şubelere gitmeden de işlemlerini kolay birşekilde yapabiliyor. Emekli maaş hesaplarınız aracılığıyla birlikte başvurularınızı gerçekleştirebileceğiniz bu kampanyalar üzerinden destek alacak olan tüm vatandaşlara 3 ay ertelemeli 36 ay vadeli kredi imkanları sağlanıyor. Emekli olan vatandaşlar, nakit ihtiyacı olmaları durumunda kredi şartlarına uygun olarak hizmet ödemesinden faydalanabilecekleri bu kampanyalara katılmak istiyorlarsa o 90 gün ertelemeli kredi alarak hızlı bir şekilde hesaplarına ödemeler getirebiliyor.

Emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte başvurunuzu gerçekleştirerek, kredi kullanabileceğiniz ihtiyaç kredisi kampanyalarından faydalanmak isteyen vatandaşların, Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank ve PTT üzerinden emekli kredisi kullanabilmesi için emekli maaşı, bu bankalar üzerinden alınması gerekmektedir. Ptt üzerinden emekli kredisi kullanmak istiyorsanız başvurunuzu gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, işlemlerinizi gerçekleştirebilecek ve onaylanan kredileri hesaplarınıza yatırarak hemen aynı gün içinde kullanacaksınız. Ptt üzerinden emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız, kredi şartlarına uygun olan vatandaşların belirtilen şartlar dahilinde 3 ay ertelemeli, bu kredi kampanyalarına katılarak, hızlı bir şekilde ihtiyaç kredisi alabilecekleri, kampanya duyurusu da paylaşıldı.