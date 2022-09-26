14 milyon emeklinin son dakika beklediği haber geldi! Emekli maaşınıza ek ödemeler "Kamu Bankaları" ödeyecek.

Emekli maaş hesabınız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek nakit, kullanabileceğiniz yeni kredi kampanyasında kamu bankaları destek vereceğini açıkladı. Emekli maaş hesabınız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek nakit alabileceğiniz bu kampanyalar üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek, sizlerde istediğiniz zaman ihtiyaç kredisi kullanabilecek onaylanan kredileri, hesabınıza yatırabilecek ve aynı gün içinde destek ödemelerinden faydalanabileceksiniz.

14 milyon emekliye özel olarak başlatılan bu, Nakit kampanyasında kredi şartlarına uygun olan tüm emeklilere 5 dakika içerisinde sonuç verilerek hemen aynı gün içinde kredi işlemleri yapılacağı açıklandı. Eylül ayı ve ekim ayı içerisinde sizlerde başvurunuzu gerçekleştirerek, emekli maaşı hesaplarınız üzerinden başvurunuzu yaparak, hemen aynı gün içinde kredi ödemesi alabilirsiniz.

Emekli maaş hesabınız üzerinden Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank sizlere destek verecek!

Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank üzerinde banka hesabı olan vatandaşlar, nakit ihtiyacı olmaları durumunda şartlara uygun olarak aynı gün içinde kredi ödemelerinden faydalanabiliyor. Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar için aynı gün içinde kredi ödemelerini gerçekleştireceğini ve bu ödemelerde şartlara uygun olan tüm vatandaşlara 5 dakika içerisinde kredi sonucunu hemen hesaplarına yatıracağını açıkladı.

Emekli maaşınızı bu bankalar üzerinden alıyorsanız, emekli maaşı almış olduğunuz banka hesabınız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek, 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kampanyasına 50000 TL'ye kadar katılabiliyorsunuz. Daha yüksek limitlerde kredi almak isteyen vatandaşlardan, başvurularını gerçekleştirerek, emekli maaş hesapları üzerinden yapacakları kredi başvuruları ile birlikte aynı gün içinde kredi ödemelerini gerçekleştirebilecek ve onaylanan kredileri hesaplarına yatırarak da aynı gün içinde kullanacaklardır. Emekli maaş hesabınız üzerinden yapılacak olan başvurular sonrasında kredi kullanacak olan tüm vatandaşlara aynı gün içinde destek ödemeleri verilecek ve onaylanan bu krediler, hesaplara yatırılarak, hemen kullandırılmaktadır.