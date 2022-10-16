13.7 milyon emekli vatandaş sevinçli günlere ulaşıyor! En düşük maaş bile rekor seviyede arttı!

Bilindiği gibi, ülkemizde her yıl Ocak ayında asgari ücretle çalışan ve memur ile emekliler için ücret ve maaş seviyesi güncellenmektedir. Dolayısıyla 2023 yılı Ocak ayına az bir süre kala milyonlarca sayıdaki emekli ve çalışan vatandaş, kendi maaşlarına yapılacak olan zam tutarını merak etmeye başlamıştır. En son temmuz ayında bir ara zam gerçekleştirilirken, emekli maaşlarında rekor seviyede bir artış gelerek maaşlar güncellenmiştir.

Ülkemizdeki, son zamanlarda yaşanan enflasyon ve ekonomik sıkıntılar nedeniyle çalışan ve emekli vatandaşlar maaşları için yapılacak olan güncelleme adımlarını merakla devam etmektedir. Dolayısıyla üç aylık enflasyon oranlarıyla beraber gelecek yıl Ocak ayında ne kadar tutarında bir zam yapılacağı konusu güncelliğini her geçen gün korumaya devam etmektedir. En düşük emekli maaşı 3500 TL tutarını yükseltildiği için, bu alanda emeklilerin maksimum seviyeye çıkacak olan maaşlarında merak konusu heyecanını korumaya devam etmektedir.

GERİYE 3 AYLIK VERİ KALDI

Güncel olarak, maaş zamlarını belirleyecek en önemli veri enflasyon oranlarıdır. Genel olarak yıl boyunca meydana gelen enflasyon oranı kapsamında yapılacak olan zam miktarları için, son olarak üç aylık bir enflasyon verisi kalmıştır. Bahse konu olan bu üç aylık veri, güncel olarak açıklandıktan sonra genel olarak bir ortalama hesaplanacak ve emekliler ile beraber, asgari ücretle çalışanlar ve memurlar kendilerini Ocak ayında ne kadarlık bir zam yapılacağını net bir şekilde öğrenmiş olacaklardır.