13 milyon emekli için son karar! Ek ödemeler ay sonuna kadar yapılacak! Devlet destekli ödeme olacak

Emekli maaş alan vatandaşlar için sunulan özel kampanya ile ihtiyaç kredisi kullanmak artık çok daha kolay. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank üzerinden emekli maaşı alanlar, maaşlarını aldıkları bankalar üzerinden başvurularını gerçekleştirerek uygun faizlerle nakit kredi kullanabiliyorlar.

Bu kampanya sayesinde, bankalara gitmeden online başvuru yaparak aynı gün içinde onay alabilen emekli vatandaşlar, istedikleri zaman hesaplarına kredi tutarlarını yatırabiliyorlar. Ancak bu kampanyadan faydalanmak için, emekli maaşınızı Ziraat Bankası, Vakıfbank veya Halkbank'tan alıyor olmanız gerekiyor.

Ayrıca, yüksek limitli borç kapatma kredisi de bu kampanyanın bir parçası olarak sunuluyor. Emekli vatandaşlar, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak aynı zamanda borç kapatma kredisi kampanyasına da katılabiliyorlar. Bankalar, emekli maaşı alan vatandaşlara özel düşük faiz oranları ile güncel kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borçlarını kapatma imkanı sunuyorlar.

Eğer emekli maaşınızı kamu bankaları dışında bir bankadan alıyorsanız, önce maaş hesabınızı Ziraat Bankası, Vakıfbank veya Halkbank'a taşımanız gerekiyor. Daha sonra ise, internet bankacılığı uygulamaları üzerinden 50.000 TL'ye kadar olan ihtiyaç kredisi için başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

Bu özel kampanyadan yararlanmak isteyen emekli vatandaşlar için, banka müşterisi olmak yeterli. Bankaların sunduğu yüksek limitli borç kapatma kredisi ile birlikte, emekli vatandaşlar rahat bir nefes alabilirler. En düşük faiz oranları ile nakit kredi kullanmak ve borçlarını kapatarak maddi açıdan rahatlamak isteyen emekli vatandaşlar, Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank şubelerine başvurarak kampanyadan faydalanabilirler.