12 Milyon Emekli İçin "Resmi Gazete" Yayınladı! Emekli İçin Eylül Sonuna Kadar 27000 TL Ödenecek

Emekli maaşı alan kişiler için devlet destekli olarak Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden verilecek olan ek ödemeleri için PTT şubeleri de artık başvuru yapan kişilere 27000 TL ödeme vereceğini açıkladı. Emekli maaşınızı Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank ve PTT üzerinden almanız durumunda başvurunuzu gerçekleştirerek banka şubelerine gitmeden işlemlerinizi yapabileceğiniz bu kampanyalar üzerinden 5 dakika içerisinde sonuçlarını öğrenebileceğiniz kampanya katılabilirsiniz. Emekli maaş hesabınız üzerinden yapılacak olan başvurularda, şartlara uygun olan kişiler ve hemen ödeme alabilmektedir.

27000 TL ek ödeme

27000 TL'ye kadar ek ödeme alacak olan kişilerin öncelikli olarak banka kredi puanına bakmadan emekli maaşları bu bankalar üzerinden alınması gerekiyor.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden başvuru yapacak olan kişilerin internet bankacılığı uygulamaları üzerinden yapmış oldukları kredi başvuru sonrasında nakit ihtiyaçlarını 5 dakika içerisinde karşılayacağını da söyleyebiliriz. Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank, internet bankacılığı uygulamaları üzerinden vatandaşlara 7 24 kredi imkanı sağlamaktadır. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank kredi başvurusunda bulunacak olan kişileri, ayrıca ihtiyaç kredisi imkanından faydalanabilmeleri için şartlar dahilinde daha düşük faiz oranları ile de kredi imkanları sağlamaktadır.