12 milyon emekli için duyuru! 3 bin TL üzerinde ödemeler verilecek...

Emekli olan vatandaşlar için yapılan yeni kampanyada nakit kredi kullanacak olan emeklilere 3000 TL üzerinde ihtiyaç kredisi ekim ayı sonuna kadar devam edeceği bugün itibariyle duyuruldu. Emekli maaşınızı almış olduğunuz banka üzerinden yapacaksınız başvuruları ile birlikte sizlerde Kredi kampanyalarını hızlı bir şekilde katılarak işlemlerinizi gerçekleştirebilecek onaylanan kredileri hesaplarınızı aynı gün içinde yatırabileceksiniz. Emekli maaş hesabınız üzerinden yapmış olduğunuz başvurular sonrasında Kredi kullanacak olan tüm vatandaşlar için yapılan Bu işlemlerde nakit kredi kullanacak olan kişilere 5 dakika içerisinde sonuç verilmektedir.

Emekli olan vatandaşlar ihtiyaç kredisi almak için başvurularını gerçekleştirmek istiyorlarsa şubelere gitmeden işlemlerini yapabilecekleri bu kampanyalarda özellikle Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank gibi kamu bankaları üzerinden emekli maaşı almaları durumunda hızlı bir şekilde Kredi işlemlerini yapabilmektedir. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak başvurularını gerçekleştirmek isteyen tüm vatandaşlar için 36 ay vadeli Kredi kampanyalarına katılacak olan tüm vatandaşlara 5 dakika içerisinde sonuç vereceğini açıkladı.

Emekli maaşını Garanti Bankası ve Akbank üzerinden alan vatandaşlarda internet bankacılığını kullanarak 3000 TL ile 50.000 TL arasında 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi alabilmektedir. 36 ay vadeli yeni bir kredi kampanyasına katılarak başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşların yapacakları bu Kredi işlemlerinde 90 gün ertelemeli kredilerden hızlı bir şekilde faydalanabilecek onaylanan kredileri hesaplarınıza yatırarak aynı gün içinde kullanabileceksiniz.

Emekli maaşı alan vatandaşlara sadece ihtiyaç kredileri değil konut kredileri kampanyalarında da düşük faiz oranları ile birlikte krediler verilmektedir. İlk defa ev sahibi olacak olan emekliler için yapılan kampanyalarda düşük faiz oranları ile birlikte sizlerde Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden 120 ay vadeli konut kredisi kullanabilirsiniz.