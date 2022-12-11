12 gün içinde TC kimlik başvuru yapan vatandaşlar 20.000 TL ödeme alacak...

T.c kimlik numarası üzerinden başvuru gerçekleştirerek 20.000 TL nakit kredi kullanacak olan vatandaşlar için Denizbank ile birlikte Yapı Kredi Bankası resmi internet siteleri üzerinden bir duyuru paylaştı. 12 gün içerisinde başvurularını gerçekleştirerek Kredi kullanacak olan tüm vatandaşlar için bireysel ihtiyaç kredisi kampanyası başlatan Denizbank ile birlikte Yapı Kredi Bankası 36 ay vadeli Kredi ödemelerini sizlere gelir belgesiz olarak verecektir.

T.c kimlik numaraları üzerinden başvurularını gerçekleştirerek 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm vatandaşlar için belirtilen şartlar dahilinde Kredi ödemeleri hızlı bir şekilde banka şubelerine gitmeden işlemleri yapılarak hesaplarınıza yatırılmaktadır.

Banka kredi puanı uygun olan vatandaşlar Denizbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorlarsa banka şubesine gitmeden internet bankacılığı uygulamasını kullanarak veya Denizbank mobil uygulamasını kullanarak ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabiliyor. Denizbank mobil uygulaması üzerinden yapmış olduğunuz ihtiyaç kredisi başvurusu ile birlikte uygun faiz oranları ile birlikte Kredi kullanabileceğiniz SMS ile kredi kampanyası da mevcut olmaktadır.

Cep telefonunuz üzerinden SMS atarak Kredi başvurusunda bulunmak için kredim TC kimlik ve doğum tarihinizi yazarak bu mesajı 32 80 numarasına göndererek ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olacaksınız.

Yapı Kredi Bankası üzerinden sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar ise TC kimlik numaraları üzerinden işlemlerini gerçekleştirmek istiyorlarsa bankanın internet sitesi üzerindeki kredi başvuru formunu doldurarak veya cep telefonları üzerinden SMS atarak başvuru yapabilirler.