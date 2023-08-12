Dolar, euro ve sterlinin 12 Ağustos 2023 Cumartesi günkü güncel fiyatları nedir? Dolar kuru hafta sonu tatilinde nasıl bir performans sergiliyor. Dolar/TL kuru 27 TL'nin üzerine çıkacak mı? İşte detaylar.

Dolar’ın Türk lirası karşısında nasıl bir performans sergilediği yatırımcılar tarafından merak ediliyor. 1 dolar ne kadar oldu sorusunun cevabı ise arama motorlarının zirvesine yerleşti. Şimdi tüm bu merak edilen sorulara cevap verelim ve 12 Ağustos 2023 Cumartesi günü dolar, euro ve sterlinin güncel fiyatlarına bakalım.

DOLAR TIRMANMAYA DEVAM EDİYOR

Faiz artırımının 27 ay sonra yeniden yapılması doları çıldırttı ve sürekli tırmanışa geçirdi. Rekorlar kıran dolar, sakin geçen Kurban Bayramı döneminin ardından 26 liranın altına indi. Bir süre 26 lira civarında seyretti. Dolar yeni haftaya yükselişle başlamıştı ve en son ki artırımının etkisiyle 27 liranın üzerine çıktı. Ancak sadece bir gün sonra önceki seviyesine geri döndü. Şimdi dolar, euro ve sterlinin güncel kurlarına bir göz atalım.

Dolar yeniden 27 lirayı aşacak mı? 12 Ağustos 2023 Cumartesi sabahı 1 doların Türk lirası cinsinden değeri ne kadar oldu? Bugün doların güncel fiyatı ne kadar? İşte merak edilen tüm soruların cevabı.

12 AĞUSTOS CUMARTESİ 2023 GÜNCEL DÖVİZ FİYATLARI

Hem vatandaşlar hem de yatırımcılar dolar, sterlin ve euronun son durumunu da merak ediyor. Bugün yakından takip edilen dolar kuru ne kadar? Dolar, euro ve sterlin için güncel kurları haberimizde. İşte detaylar.