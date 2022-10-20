11,8 milyon emeklinin beklediği resmi haber dün gece geldi! Emekliye ek ödeme başlıyor! Duyuru yapıldı

Emekli maaş müşterileri yapmış oldukları kampanyalar ile birlikte hızlı bir şekilde yeni bir nakit kampanyasına katılabileceği haberi dün gece itibariyle verildi. Emekli vatandaşların beklemiş olduğu bu kredi haberinde, Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank, kendi bankasından emekli maaş alan tüm vatandaşların acil para ihtiyacı olması durumunda ve ekonomik sıkıntı yaşamaları durumunda 50000 TL'ye kadar ek ödemeli kredi vereceğini açıkladı. Ek ödemeli krediler daha önce bu bankalar üzerinden kredi almış ve düzenli ödeyen vatandaşları verilen kredi kampanyaları olmaktadır.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden emekli maaş alıyorsanız ve emekli maaş hesabınız üzerinden daha önce bir kredi kullandıysanız bu kredileri düzenli ödemiş olmanız durumunda gelir belgesiz 50000 TL'ye kadar kredi limiti, tekrardan açılacaktır. Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank üzerinden başvurularını gerçekleştirerek nakit kredi kullanmak isteyen tüm yemekler için başlatılan bu kampanyalarda ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere belirtilen şartlar dahilinde 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli krediler verileceği açıklandı.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar için başlatmış olduğu bu kampanyalarda, kredi kullanacak olan kişilere belirtilen şartlarda ilinde, diledikleri zaman onay vereceğini açıkladı. Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank, ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşların yapmış oldukları, kampanyalarda off nakit kredi kullanabilmeleri için şubelere gitmeden de işlemlerini kolay bir şekilde yapabileceği haberini verdi. Emekli maaş almış olduğunuz banka şubeleri üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek işlemlerinize hızlı bir şekilde yapabilecek, onaylanan kredileri hesaplarınıza yatırarak, yine aynı gün içinde, kullanmanıza olanak sağlanacaktır.

Emekli maaşınızı ilk defa kamu bankalarını taşıyıp, kredi almak istiyorsanız, daha yüksek limitlerde ihtiyaç kredisi ile birlikte diğer bankadaki olan kredilerinizi kapatmanız için borç kapatma kredisi imkanları verilmektedir. Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank'ın resmi internet sitesi üzerinden de ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak, ne kadar kredi onayı alabileceğinizi görebilir, onaylanan krediler hesaplarımıza yatırarak aynı gün içinde kullanabilirsiniz.