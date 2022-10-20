Ziraat Bankası nakit isteyenlere 100.000 TL verecek! İsteyen kişiler bu para ile borçlarını kapatabilecek

Ziraat Bankası nakit isteyen vatandaşlar için başlatmış olduğu yeni ihtiyaç kredisi kampanyasında, başvurularını gerçekleştirecek olan kişilere 100000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisiyle birlikte borç kapatma kredisi ödeyeceğini açıkladı. Ziraat Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru da 100000 TL'ye kadar bankamatik üzerinden borç kapatma kredisi ve internet bankacılığı uygulamaları üzerinden ihtiyaç kredisi alabileceğinizin haberi verildi. En düşük faiz oranları ile birlikte sizlerde ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız, Ziraat Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, kredi işlemlerinizi 5 dakika içerisinde hesaplarımıza yatırarak yapabilecek ve onaylanan bu kredileri yine aynı gün içinde kullanabileceksiniz.

Ziraat Bankası, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılmak istiyorsanız ve başvurunuzu gerçekleştirmek istiyorsanız, nakit kredi kullanmak için en yakın banka şubelerine giderek işlemlerinizi kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Ziraat Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, nakit kredi kullanacak olan kişiler, 36 ay vadeli en düşük faiz oranlarından yararlanarak, ihtiyaç kredisi kullanabilmektedirler. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda, başvurumuzu gerçekleştirerek, kredi alabileceğiniz bu nakit kampanyalarından faydalanmak isteyen kişilere 3 ay ertelemeli olarak 100000 TL'ye kadar kredi verilirken, diğer bankadaki olan güncel kredi ve kredi kartı borçları da kapatılması gerekiyor.

Ziraat Bankası üzerinden kredi kullanacak olan vatandaşların emekli olmaları durumunda emekli maaş müşterisi olmalarıyla birlikte aynı zamanda da kredi kullanacak olan kişilerin emekli maaşlarını bankaya taşıyarak daha yüksek limitlerde kredi alabileceğini söylemek isteriz. Emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte başvurunuzu gerçekleştirerek, kullanabileceğiniz bu kredi kampanyalarında nakit kredi kullanacak olan vatandaşların emekli maaş hesapları üzerinden alacakları tüm kredilerde, diğer kredilere nazaran daha düşük faiz oranlarından yararlanarak, işlem yapacağınızı da söylemek istiyoruz.