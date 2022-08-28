11 milyon emeklinin beklediği ek ödeme karar "Cumhurbaşkanı" onaylı sunulacak! Bankalar duyurdu!

Emekli olan vatandaşlar için başlatılan yeni duyuruda maşadan vatandaşların, Cumhurbaşkanı onaylı yeni bir ihtiyaç kredisi kampanyasına katılacağı haberi doğru çıktı. Emekli maaşı olan kişilerin nakit ihtiyacı olmaları durumunda başvurularını gerçekleştirerek, kamu bankaları üzerinden kredi olabileceği haberi geldi. Emekli maaş hesabınız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek 3 ay ertelemeli 36 ay vadeli 40000 TL'ye kadar nakit kredi kullanacak olan kişilerin emekli maaşları Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden alınması isteniyor.

Emekli maaşınızı kamu bankaları üzerinden almanız durumunda devlet destekli olarak verilecek. 40000 TL'ye nakit kampanyalarına katılarak, işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlara banka şartlarına uygun olmaları durumunda aynı gün içinde hizmet verilmektedir. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda kredi kullanacak olan kişilerin başvurularını gerçekleştirerek hızlı bir şekilde banka şubelerine gitmeden internet üzerinden de işlemlerini yapabileceğini söylemek isteriz.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlar başvurularını, bankaların internet bankacılığı uygulamaları üzerinden yedi gün yirmi dört saat yapabilmektedirler. Başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, ayrıca ihtiyaç kredisi almak istiyorlarsa, mobil uygulamalar üzerinden de kredi başvurularını gerçekleştirebilir ve onaylanan tutarı aynı gün içinde hesaplarına yatırabilir.

Devlet destekli olarak 40000 TL'ye kadar kredi kullanmak istiyorsanız ve emekli maaşınızı bu bankalar üzerinden alıyorsanız başvurunuzu gerçekleştirmek için şubelere gitmeden de işlemlerinizi kolay birşekilde yapabilecek ve onaylanan kredinizi hemen kimlikte görebileceksiniz. Devlet destekli olarak alabileceğiniz bu kredi kampanyalarında, başvurularını gerçekleştirerek, işlem yapmak isteyen emeklilerin 75 yaşına kadar olması durumunda hızlı birşekilde düşük faizli kredi kullanabileceğini söylemek isteriz. 36 ay vadeye kadar ödeme tablosu oluşturabileceğiniz bu kredi kampanyalarında ilk taksit ödemelerinde 90 gün erteleme yapma imkanda kamu bankaları, sizlere sunacaktır.